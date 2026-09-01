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01. septembra 2026
Vízia Slovensko 2040 nemá byť podľa Pellegriniho predmetom krvilačného politického súboja, pri prezentácii dokumentu bol aj Fico – VIDEO, FOTO
Prezident vyzýva na celospoločenský konsenzus o budúcnosti krajiny. Fico očakáva, že vízia a následná stratégia sa stanú základom programových vyhlásení budúcich vlád. Prezident
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1.9.2026 (SITA.sk) - Prezident vyzýva na celospoločenský konsenzus o budúcnosti krajiny. Fico očakáva, že vízia a následná stratégia sa stanú základom programových vyhlásení budúcich vlád.
Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štáty potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na napĺňanie stanovených cieľov.
"Myslím si, že Vízia 2040 a následne dobre spracovaná a pripravená stratégia na dosiahnutie cieľov, ktoré sú vo vízii definované, môžu byť dva strategické dokumenty, ktoré v prípade, že nájdu celospoločenský konsenzus, budú kľúčové pre budúci vývoj Slovenskej republiky a zlepšovanie kvality života občanov našej vlasti," uviedol.
Verí tiež, že dokument po schválení vládou nájde podporu aj naprieč politickým spektrom, je toho názoru, že vízia budúcnosti krajiny by mala vytvárať priestor na vecnú diskusiu. "Vízia 2040 nemá byť predmetom krvilačného politického súboja. Má to byť kultivovaná, konštruktívna diskusia o budúcnosti našej krajiny," prízvukoval.
Hlava štátu poukázala, že na podujatí neboli prítomní niektorí predstavitelia politického života, no verí, že sa s dokumentom oboznámia a zapoja sa do diskusie o jeho ďalšej podobe. "Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť zhodu aj v náročnej politickej situácii, ktorá je poznačená politickým súbojom, a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí," povedal prezident.
Prijatie dlhodobej vízie môže podľa Pellegriniho priniesť aj vyššiu kvalitu rozhodovania v krajine. "Myslím si, že schválenie a prijatie tohto dokumentu môže zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu rozhodovania v tejto krajine, ktoré presahuje jedno či dve volebné obdobia a ktoré nás môže naozaj výrazným krokom posunúť ďalej dopredu," dodal.
Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. "Želám Vízii 2040, aby naozaj našla celospoločenskú podporu a bola dokumentom, ktorý môže prispieť k upokojeniu situácie a k celospoločenskému konsenzu," povedal P. Pellegrini.
Za ďalší dôležitý krok označil prípravu stratégie, ktorá má stanoviť spôsob naplnenia cieľov definovaných vo Vízii Slovensko 2040. "A želám všetkým, ktorí budú pracovať na stratégii, aby sa im toto dielo podarilo a aby sme aj vďaka týmto dokumentom a tomuto dobrému rozhodnutiu patrili medzi najúspešnejšie krajiny Európy," uzavrel prezident.
Pri prezentácii dokumentu Vízia Slovesnko 2040 – Cesta ku kvalitnejšiemu životu bol i predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). "Musíme myslieť aj nad rámec jedného volebného obdobia a musíme si realisticky povedať, aké chceme mať Slovensko v roku 2040," skonštatoval. Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, vízia obsahuje štyri kapitoly, a to Dôstojný život, Úspešné Slovensko, Udržateľná krajina a Moderný štát. Ide o výsledok dlhodobej a systematickej práce, na vízii sa podieľali stovky ľudí z rôznych oblastí spoločenského života, na čele so Slovenskou akadémiou vied.
Premiér Fico podotkol, že vízia Slovensko 2040 nie je sklenená guľa, z ktorej chceme veštiť budúcnosť Slovenska. "Toto je odpoveď, aké trendy pravdepodobne stretneme do roku 2040 a ako sme pripravení na tieto trendy reagovať," uviedol. Zdôraznil tiež, že nie je možné žiť iba zo dňa na deň a riešiť aktuálne veci, ktoré prináša život či vznikajú z nich krízové situácie na Slovensku alebo v zahraničí.
Dokument sa zároveň netýka len ekonomických parametrov a čísel. "Základným parametrom musí byť kvalita života, či ľudia budú spokojní, alebo nie. A taktiež podnikatelia. Vízia nevznikla ako politický alebo stranícky dokument. Nebolo žiadne zasahovanie z úradu vlády ani od príslušných ministerstiev do obsahu tohto strategického dokumentu," akcentoval Fico. Podľa jeho slov je potrebné mať zdravých a kvalitne pripravených občanov, ak chce Slovensko byť konkurencieschopné. Rovnako zdôraznil potrebu dobrého školstva a zdravotníctva.
"Máme sféry, kde musíme veľa doháňať. Inovácie, produktivita práce, regionálne rozdiely, Slovensko nie je dokonalé, ale ani z ďaleka sa nežije na Slovensku tak zle," vyjadril sa. Dodal, že nehľadali zhodu, že všetci musia mať rovnaký názor, no hľadali prieniky, aby dokument zohľadňoval to, čo táto spoločnosť hovorí ako celok. "A nie iba tá časť spoločnosti, ktorá má dnes v rukách vládne opraty, a nie tá, ktorá je dnes v opozícii," poznamenal.
Od vízie predseda vlády očakáva, že bude štartovacím momentom k vypracovaniu stratégie. "Aké Slovensko chceme mať v roku 2040. Spoločne budeme pracovať na dokumente, ako to chceme dosiahnuť a čo by sme všetko mali spraviť v najbližších rokoch. Aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou," dodal premiér. V závere príhovoru zdôraznil, že bez ohľadu na výsledok parlamentných volieb v roku 2027 by vízia a stratégia mali byť základným dokumentom pri spracovaní programového vyhlásenia vlády.
Vyjadrenie Fica pri predstavení dokumentu vyvolalo tvrdú reakciu opozície, najmä Progresívneho Slovenska (PS) a poslanca Európskeho parlamentu Ľudovíta Ódora. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizoval Ficovu vládu za 16 rokov bez posunu krajiny vpred. Nikto túto šancu podľa lídra progresívcov nepremrhal tak ako Fico.
"Za takmer 16 rokov vlády dokázal, že je politicky absolútne impotentný a Slovensko sa pod ním nikdy nepohne vpred. Jemu a jeho ľuďom sa odjakživa nechce napĺňať nijaké vízie, ide im len o kradnutie a dosadzovanie ľudí do funkcií. Vyhnúť sa base, to je ich vízia. A premiér už raz takéto divadlo pred voličmi zahral," upozornil Šimečka na skutočnosť, že Fico aj v roku 2006 zadal Slovenskej akadémii vied vypracovať podobnú víziu, ktorá však v praxi nepriniesla žiadne zlepšenia.
"Slovensko po 15 rokoch vlády Fica pustne, ľudia utekajú a tí, ktorí ostávajú, chudobnejú a majú horší prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. A títo istí politici nám idú nahovoriť, že to idú zmeniť?" uviedol Šimečka.
Predseda PS zároveň zdôraznil, že kritika nie je namierená voči Slovenskej akadémii vied, ktorej odborníci odviedli podľa neho kvalitnú prácu. "Vždy budeme stáť za odborníkmi, ale odmietame len robiť stafáž premiérovi, ktorý ich prácu zneužíva a nikdy z nej nič neimplementuje," dodal.
Poslanec Európskeho parlamentu Ľudovít Ódor poukázal na rozpor medzi hodnotami uvedenými vo Vízii 2040 a doterajším postojom premiéra. "Vízia stojí na hodnotách ako nezávislé súdy, aktívna občianska spoločnosť, nezávislosť médií, členstvo v EÚ a NATO, férový prístup k príležitostiam či investície do kultúry. Prečo Fico celú svoju kariéru presadzuje opak?" opýtal sa.
Ódor ďalej poznamenal, že návrh je podľa neho len póza pred koncom vládneho obdobia. "On nevie a nechce nič meniť," tvrdí. Zdôraznil, že zmenu je možné dosiahnuť len s pripravenou víziou, opatreniami a odborníkmi, čo podľa neho má ich program TRESK.
Poslankyňa PS Tina Gažovičová poukázala na časový rozmer vízie. "Deti, ktoré dnes nastúpili do prvej triedy, budú v roku 2040 mladí dospelí," povedala.
Vízia sa podľa nej venuje aj školstvu, kde má byť učiteľské povolanie atraktívne a adekvátne ohodnotené. "Realita je však iná - učitelia zarábajú málo, mladí utekajú, vládny splnomocnenec šíri škodlivé hoaxy, školy sú zanedbané a desiatky miliónov idú na neprimerané výdavky," kritizuje Gažovičová. Dodala, že Ficovi o školstvo zrejme nikdy nešlo a Slovensko potrebuje politikov, ktorí chápu školstvo ako investíciu do budúcnosti.
Slovenská akadémia vied sa podľa Šimečku a ďalších z opozície podieľala na vypracovaní vízie odborne, no podľa nich je nevyhnutné, aby politická reprezentácia pristupovala k jej implementácii zodpovedne a s vôľou na reálne zmeny, čo označujú za absentujúce u súčasnej vlády.
Zdroj: SITA.sk - Vízia Slovensko 2040 nemá byť podľa Pellegriniho predmetom krvilačného politického súboja, pri prezentácii dokumentu bol aj Fico – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štáty potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. Pellegrini to uviedol v Bratislave na Národnom fóre Vízia Slovensko 2040: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ocenil pritom rozhodnutie vlády pripraviť dlhodobú víziu rozvoja krajiny a stratégiu na napĺňanie stanovených cieľov.
"Myslím si, že Vízia 2040 a následne dobre spracovaná a pripravená stratégia na dosiahnutie cieľov, ktoré sú vo vízii definované, môžu byť dva strategické dokumenty, ktoré v prípade, že nájdu celospoločenský konsenzus, budú kľúčové pre budúci vývoj Slovenskej republiky a zlepšovanie kvality života občanov našej vlasti," uviedol.
Verí tiež, že dokument po schválení vládou nájde podporu aj naprieč politickým spektrom, je toho názoru, že vízia budúcnosti krajiny by mala vytvárať priestor na vecnú diskusiu. "Vízia 2040 nemá byť predmetom krvilačného politického súboja. Má to byť kultivovaná, konštruktívna diskusia o budúcnosti našej krajiny," prízvukoval.
Neprítomnosť predstaviteľov na podujatí
Hlava štátu poukázala, že na podujatí neboli prítomní niektorí predstavitelia politického života, no verí, že sa s dokumentom oboznámia a zapoja sa do diskusie o jeho ďalšej podobe. "Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť zhodu aj v náročnej politickej situácii, ktorá je poznačená politickým súbojom, a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí," povedal prezident.
Prijatie dlhodobej vízie môže podľa Pellegriniho priniesť aj vyššiu kvalitu rozhodovania v krajine. "Myslím si, že schválenie a prijatie tohto dokumentu môže zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu rozhodovania v tejto krajine, ktoré presahuje jedno či dve volebné obdobia a ktoré nás môže naozaj výrazným krokom posunúť ďalej dopredu," dodal.
Poďakovanie členom
Poďakoval tiež členom Národného fóra, autorom dokumentu a všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. "Želám Vízii 2040, aby naozaj našla celospoločenskú podporu a bola dokumentom, ktorý môže prispieť k upokojeniu situácie a k celospoločenskému konsenzu," povedal P. Pellegrini.
Za ďalší dôležitý krok označil prípravu stratégie, ktorá má stanoviť spôsob naplnenia cieľov definovaných vo Vízii Slovensko 2040. "A želám všetkým, ktorí budú pracovať na stratégii, aby sa im toto dielo podarilo a aby sme aj vďaka týmto dokumentom a tomuto dobrému rozhodnutiu patrili medzi najúspešnejšie krajiny Európy," uzavrel prezident.
4 kapitoly vízie
Pri prezentácii dokumentu Vízia Slovesnko 2040 – Cesta ku kvalitnejšiemu životu bol i predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). "Musíme myslieť aj nad rámec jedného volebného obdobia a musíme si realisticky povedať, aké chceme mať Slovensko v roku 2040," skonštatoval. Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, vízia obsahuje štyri kapitoly, a to Dôstojný život, Úspešné Slovensko, Udržateľná krajina a Moderný štát. Ide o výsledok dlhodobej a systematickej práce, na vízii sa podieľali stovky ľudí z rôznych oblastí spoločenského života, na čele so Slovenskou akadémiou vied.
Premiér Fico podotkol, že vízia Slovensko 2040 nie je sklenená guľa, z ktorej chceme veštiť budúcnosť Slovenska. "Toto je odpoveď, aké trendy pravdepodobne stretneme do roku 2040 a ako sme pripravení na tieto trendy reagovať," uviedol. Zdôraznil tiež, že nie je možné žiť iba zo dňa na deň a riešiť aktuálne veci, ktoré prináša život či vznikajú z nich krízové situácie na Slovensku alebo v zahraničí.
Vyjadrenie k vízii od Fica
Dokument sa zároveň netýka len ekonomických parametrov a čísel. "Základným parametrom musí byť kvalita života, či ľudia budú spokojní, alebo nie. A taktiež podnikatelia. Vízia nevznikla ako politický alebo stranícky dokument. Nebolo žiadne zasahovanie z úradu vlády ani od príslušných ministerstiev do obsahu tohto strategického dokumentu," akcentoval Fico. Podľa jeho slov je potrebné mať zdravých a kvalitne pripravených občanov, ak chce Slovensko byť konkurencieschopné. Rovnako zdôraznil potrebu dobrého školstva a zdravotníctva.
"Máme sféry, kde musíme veľa doháňať. Inovácie, produktivita práce, regionálne rozdiely, Slovensko nie je dokonalé, ale ani z ďaleka sa nežije na Slovensku tak zle," vyjadril sa. Dodal, že nehľadali zhodu, že všetci musia mať rovnaký názor, no hľadali prieniky, aby dokument zohľadňoval to, čo táto spoločnosť hovorí ako celok. "A nie iba tá časť spoločnosti, ktorá má dnes v rukách vládne opraty, a nie tá, ktorá je dnes v opozícii," poznamenal.
Od vízie predseda vlády očakáva, že bude štartovacím momentom k vypracovaniu stratégie. "Aké Slovensko chceme mať v roku 2040. Spoločne budeme pracovať na dokumente, ako to chceme dosiahnuť a čo by sme všetko mali spraviť v najbližších rokoch. Aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou," dodal premiér. V závere príhovoru zdôraznil, že bez ohľadu na výsledok parlamentných volieb v roku 2027 by vízia a stratégia mali byť základným dokumentom pri spracovaní programového vyhlásenia vlády.
Tvrdá reakcia opozície
Vyjadrenie Fica pri predstavení dokumentu vyvolalo tvrdú reakciu opozície, najmä Progresívneho Slovenska (PS) a poslanca Európskeho parlamentu Ľudovíta Ódora. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizoval Ficovu vládu za 16 rokov bez posunu krajiny vpred. Nikto túto šancu podľa lídra progresívcov nepremrhal tak ako Fico.
"Za takmer 16 rokov vlády dokázal, že je politicky absolútne impotentný a Slovensko sa pod ním nikdy nepohne vpred. Jemu a jeho ľuďom sa odjakživa nechce napĺňať nijaké vízie, ide im len o kradnutie a dosadzovanie ľudí do funkcií. Vyhnúť sa base, to je ich vízia. A premiér už raz takéto divadlo pred voličmi zahral," upozornil Šimečka na skutočnosť, že Fico aj v roku 2006 zadal Slovenskej akadémii vied vypracovať podobnú víziu, ktorá však v praxi nepriniesla žiadne zlepšenia.
"Slovensko po 15 rokoch vlády Fica pustne, ľudia utekajú a tí, ktorí ostávajú, chudobnejú a majú horší prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. A títo istí politici nám idú nahovoriť, že to idú zmeniť?" uviedol Šimečka.
Predseda PS zároveň zdôraznil, že kritika nie je namierená voči Slovenskej akadémii vied, ktorej odborníci odviedli podľa neho kvalitnú prácu. "Vždy budeme stáť za odborníkmi, ale odmietame len robiť stafáž premiérovi, ktorý ich prácu zneužíva a nikdy z nej nič neimplementuje," dodal.
Rozpor medzi hodnotami a postojom premiéra
Poslanec Európskeho parlamentu Ľudovít Ódor poukázal na rozpor medzi hodnotami uvedenými vo Vízii 2040 a doterajším postojom premiéra. "Vízia stojí na hodnotách ako nezávislé súdy, aktívna občianska spoločnosť, nezávislosť médií, členstvo v EÚ a NATO, férový prístup k príležitostiam či investície do kultúry. Prečo Fico celú svoju kariéru presadzuje opak?" opýtal sa.
Ódor ďalej poznamenal, že návrh je podľa neho len póza pred koncom vládneho obdobia. "On nevie a nechce nič meniť," tvrdí. Zdôraznil, že zmenu je možné dosiahnuť len s pripravenou víziou, opatreniami a odborníkmi, čo podľa neho má ich program TRESK.
Časový rozmer vízie
Poslankyňa PS Tina Gažovičová poukázala na časový rozmer vízie. "Deti, ktoré dnes nastúpili do prvej triedy, budú v roku 2040 mladí dospelí," povedala.
Vízia sa podľa nej venuje aj školstvu, kde má byť učiteľské povolanie atraktívne a adekvátne ohodnotené. "Realita je však iná - učitelia zarábajú málo, mladí utekajú, vládny splnomocnenec šíri škodlivé hoaxy, školy sú zanedbané a desiatky miliónov idú na neprimerané výdavky," kritizuje Gažovičová. Dodala, že Ficovi o školstvo zrejme nikdy nešlo a Slovensko potrebuje politikov, ktorí chápu školstvo ako investíciu do budúcnosti.
Slovenská akadémia vied sa podľa Šimečku a ďalších z opozície podieľala na vypracovaní vízie odborne, no podľa nich je nevyhnutné, aby politická reprezentácia pristupovala k jej implementácii zodpovedne a s vôľou na reálne zmeny, čo označujú za absentujúce u súčasnej vlády.
Zdroj: SITA.sk - Vízia Slovensko 2040 nemá byť podľa Pellegriniho predmetom krvilačného politického súboja, pri prezentácii dokumentu bol aj Fico – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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