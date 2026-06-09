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09. júna 2026
Berlín zriadi inštitút pre bezpečnosť umelej inteligencie a boj proti kyberútokom
Nová inštitúcia má analyzovať riziká AI modelov a koordinovať bezpečnostné štandardy so zahraničím.
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Nemecká vláda oznámila vytvorenie inštitútu pre bezpečnosť umelej inteligencie, ktorý bude analyzovať fungovanie pokročilých modelov umelej inteligencie a riziká spojené s ich používaním.
Rozhodnutie prijala Národná bezpečnostná rada po pondelkovom zasadnutí, na ktorom posudzovala vplyvy vyspelých AI modelov na kybernetickú bezpečnosť v Nemecku.
Rozsiahle kompetencie
Nový inštitút bude hodnotiť výkonnosť modelov umelej inteligencie, analyzovať možné bezpečnostné hrozby a zároveň posilní výmenu informácií s podobnými inštitúciami v zahraničí.
Cieľom je podľa hovorcu nemeckej vlády spolupracovať s medzinárodnými partnermi na zavedení harmonizovaných štandardov pre používanie umelej inteligencie.
Berlín v poslednom období opakovane upozorňuje na rastúci počet kybernetických útokov, ktoré sú podľa úradov čoraz nebezpečnejšie aj vďaka využívaniu nástrojov umelej inteligencie.
Desaťtisíce útokov
Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že vlani zaznamenali približne 334-tisíc prípadov kybernetickej kriminality. Približne dve tretiny útokov podľa rezortu pochádzali zo zahraničia alebo z neznámych zdrojov.
Nemecko patrí medzi krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré v posledných rokoch výrazne investujú do regulácie a bezpečnosti umelej inteligencie v reakcii na rýchly rozvoj generatívnych AI systémov a rastúce bezpečnostné riziká v digitálnom priestore.
Zdroj: SITA.sk - Berlín zriadi inštitút pre bezpečnosť umelej inteligencie a boj proti kyberútokom © SITA Všetky práva vyhradené.
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