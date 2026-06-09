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 24hod.sk    Zo zahraničia

09. júna 2026

Berlín zriadi inštitút pre bezpečnosť umelej inteligencie a boj proti kyberútokom


Tagy: digitálny priestor kyberkriminalita Kybernetická bezpečnosť Kybernetické útoky umelá inteligencia (AI)

Nová inštitúcia má analyzovať riziká AI modelov a koordinovať bezpečnostné štandardy so zahraničím.



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gettyimages 2207141986 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Nová inštitúcia má analyzovať riziká AI modelov a koordinovať bezpečnostné štandardy so zahraničím.

Nemecká vláda oznámila vytvorenie inštitútu pre bezpečnosť umelej inteligencie, ktorý bude analyzovať fungovanie pokročilých modelov umelej inteligencie a riziká spojené s ich používaním.


Rozhodnutie prijala Národná bezpečnostná rada po pondelkovom zasadnutí, na ktorom posudzovala vplyvy vyspelých AI modelov na kybernetickú bezpečnosť v Nemecku.



Rozsiahle kompetencie


Nový inštitút bude hodnotiť výkonnosť modelov umelej inteligencie, analyzovať možné bezpečnostné hrozby a zároveň posilní výmenu informácií s podobnými inštitúciami v zahraničí.


Cieľom je podľa hovorcu nemeckej vlády spolupracovať s medzinárodnými partnermi na zavedení harmonizovaných štandardov pre používanie umelej inteligencie.


Berlín v poslednom období opakovane upozorňuje na rastúci počet kybernetických útokov, ktoré sú podľa úradov čoraz nebezpečnejšie aj vďaka využívaniu nástrojov umelej inteligencie.



Desaťtisíce útokov


Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že vlani zaznamenali približne 334-tisíc prípadov kybernetickej kriminality. Približne dve tretiny útokov podľa rezortu pochádzali zo zahraničia alebo z neznámych zdrojov.


Nemecko patrí medzi krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré v posledných rokoch výrazne investujú do regulácie a bezpečnosti umelej inteligencie v reakcii na rýchly rozvoj generatívnych AI systémov a rastúce bezpečnostné riziká v digitálnom priestore.




Zdroj: SITA.sk - Berlín zriadi inštitút pre bezpečnosť umelej inteligencie a boj proti kyberútokom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: digitálny priestor kyberkriminalita Kybernetická bezpečnosť Kybernetické útoky umelá inteligencia (AI)
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