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09. júna 2026
Ruské útoky v ukrajinskej Charkovskej oblasti zabili štyroch civilistov a ďalších zranili
Terčom útokov boli Čuhujiv aj Charkov, medzi obeťami je 22-ročná žena, poškodené sú viaceré bytové domy a autá. Ruské útoky v
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Ruské útoky v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny si v noci na utorok vyžiadali najmenej štyroch mŕtvych a desať zranených. Informovali o tom miestne úrady.
Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov uviedol, že ruské sily zaútočili na mesto Čuhujiv. „Nepriateľ zasiahol mesto Čuhujiv,“ napísal Synehubov na platforme Telegram. Dodal, že pri útoku zahynuli štyria ľudia vrátane 22-ročnej ženy.
Zničené domy a autá
Podľa gubernátora útoky spôsobili požiare, poškodili najmenej 18 vozidiel a zasiahli aj obytné viacpodlažné budovy, na ktorých poškodili priečelia a vybili okná.
Starosta Charkova Ihor Terechov samostatne informoval, že pri útokoch na mesto utrpelo zranenia desať ľudí.
Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo útoky na ukrajinské mestá a civilnú infraštruktúru. Ukrajina zároveň pokračuje v dronových útokoch hlboko na ruskom území, ktoré podľa Kyjeva smerujú najmä proti vojenským a energetickým objektom.
Civilné obete pribúdajú
Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) zverejnených v apríli zahynulo od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 najmenej 15 850 civilistov na územiach kontrolovaných Ukrajinou.
V oblastiach okupovaných Ruskom eviduje OSN viac než 2 800 obetí. Celkový počet zranených presiahol 44 800 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky v ukrajinskej Charkovskej oblasti zabili štyroch civilistov a ďalších zranili © SITA Všetky práva vyhradené.
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