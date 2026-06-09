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Operácia očí v lete: Je to bezpečné? Odpoveď prinášajú medzinárodné štúdie


Tagy: Operácia očí PR

S operáciami očí v lete sú stále spojené viaceré mýty. Obavy z vyššieho rizika komplikácií počas teplých mesiacov sú pomerne rozšírené. Obavy z vyššieho rizika komplikácií počas teplých ...



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1 676x444 9.6.2026 (SITA.sk) - S operáciami očí v lete sú stále spojené viaceré mýty. Obavy z vyššieho rizika komplikácií počas teplých mesiacov sú pomerne rozšírené.


Obavy z vyššieho rizika komplikácií počas teplých mesiacov sú pomerne rozšírené. Aktuálne poznatky z medzinárodných výskumov však prinášajú jasnú odpoveď – ročné obdobie nemá zásadný vplyv na bezpečnosť zákroku.

Leto nie je rizikovejšie, rozhoduje starostlivosť


Podľa rozsiahlych medzinárodných štúdií v oblasti refrakčnej chirurgie neexistuje dôkaz, že by leto zvyšovalo riziko komplikácií po operácii očí. Odborníci z NeoVízie sa zhodujú, že kľúčovým faktorom úspešného výsledku nie je počasie ani ročné obdobie, ale najmä dôsledná pooperačná starostlivosť.

"Pacienti by mali venovať pozornosť najmä dodržiavaniu odporúčaní lekára, pravidelnému používaniu predpísaných očných kvapiek a ochrane očí v prvých dňoch po zákroku. Práve tieto faktory majú rozhodujúci vplyv na hojenie a celkový výsledok operácie,” hovorí MUDr. Miriam Záhorcová z očnej kliniky NeoVízia.
 

Prečo môže byť leto ideálnym obdobím?


Leto môže byť pre mnohých pacientov dokonca výhodnejším obdobím na absolvovanie zákroku. Prináša totiž niekoľko praktických benefitov:

Prirodzená ochrana očí


Nosenie slnečných okuliarov je počas leta úplne bežné. Po operácii sú pritom okuliare dôležitou súčasťou ochrany očí pred svetlom, prachom či vetrom.

Viac času na regeneráciu


Letné dovolenky a voľnejší pracovný režim umožňujú pacientom dopriať si pokojné zotavenie bez zbytočného stresu a zhonu.

Pohodlnejší každodenný život


Dlhšie dni, menej ranného stresu a fungovanie bez okuliarov či kontaktných šošoviek prinášajú väčší komfort a slobodu v každodennom živote.
 

Na čom skutočne záleží?


Ak uvažujete o operácii očí, dôležitejšie než výber ročného obdobia je zamerať sa na kvalitu samotného zákroku a následnej starostlivosti. Odborníci z NeoVízie odporúčajú venovať pozornosť najmä:

  • výberu kvalitnej kliniky a skúseného odborného tímu,

  • moderným technológiám a overeným postupom,

  • dôslednej pooperačnej starostlivosti,

  • individuálnemu prístupu ku každému pacientovi.


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Toto všetko ponúka očná klinika NeoVízia. Objednajte sa na vstupné vyšetrenie a užite si aktuálne leto bez obmedzení.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Operácia očí v lete: Je to bezpečné? Odpoveď prinášajú medzinárodné štúdie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Operácia očí PR
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