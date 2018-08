Na archívnej snímke vľavo dole Juan Bernat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 30. augusta (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Juan Bernat by mal prestúpiť z Bayernu Mníchov do Paríža St. Germain. Podľa nemeckého denníka Bild zostáva dotiahnuť už iba detaily transferu a hráč musí následne absolvovať lekársku prehliadku.Výška odstupného za defenzívneho záložníka, ktorý má s Bayernom platnú zmluvu do roku 2024, by mala predstavovať čiastku 15 miliónov eur. Bernat prišiel do bavorskej metropoly v roku 2014 z Valencie a za Mníchovčanov odohral 76 bundesligových zápasov.