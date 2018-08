EURÓPSKA LIGA: AS Trenčín má šancu na historický postup

Na snímke tréner AS Trenčín Ricardo Moniz. Foto: TASR - Raroovan Stoklasa Foto: TASR - Raroovan Stoklasa

Odveta play off EL 2018/2019:



AEK Larnaka - AS Trenčín /štvrtok 30. augusta, 17.30 SELČ, AEK Arena/



rozhodcovia: Karasev - Demeško, Lunev (všetci Rus.)



/prvý zápas 1:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Larnaka 30. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín potrebujú na historickú účasť v skupinovej fáze Európskej ligy zvládnuť ešte jeden zápas. Vo štvrtok o 17.30 SELČ nastúpia na pôde AEK Larnaka na odvetu play off a po remíze 1:1 v domácom úvodnom stretnutí musia v riadnom hracom čase skórovať minimálne raz.V prvom zápase sa potvrdilo, že ani po vyradení slávnejšieho Feyenoordu Rotterdam nie je postup cez cyperského súpera zaručený. Zverenci Ricarda Moniza sa v Žiline vyrovnávali s absenciou anglického stopéra Jamesa Lawrencea. Nehral pre zranenie, ale nepomôže im ani v odvete, keďže v stredu prestúpil do Anderlechtu Brusel. Stopérsku dvojicu tvorili Slováci Martin Šulek a Lukáš Skovajsa.Trenčania skórovali zatiaľ v každom súťažnom súboji v tejto sezóne a v uplynulých dvoch kolách Fortuna ligy dokonca trikrát. S FC DAC 1904 Dunajská Streda aj ŠK Slovan Bratislava remizovali 3:3. Predovšetkým výsledok s lídrom domácej tabuľky, ktorý dosiahli napriek trojgólovému manku, im dodal sebavedomie, že môžu uspieť tiež v odvete na cyperskej pôde.zdôraznil tréner Moniz.Joey Sleegers strelil jediný gól AS do siete Larnaky v úvodnom meraní síl:Larnaka už na rozdiel od Trenčína má skúsenosť z hlavnej časti druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže, skupinu EL si zahrala v ročníku 2011/2012. Obsadila štvrté miesto a nepostúpila do jarných vyraďovacích bojov. V predchádzajúcich dvoch sezónach neprešla v play off cez české prekážky, nad jej sily boli najprv Slovan Liberec a potom Viktoria Plzeň.dodal brankár Igor Šemrinec.Duel povedú rozhodcovia z Ruska na čele s hlavným arbitrom Sergejom Karasevom. Žreb skupinovej fázy sa uskutoční v piatok o 13.00 h v Monaku.