US OPEN: Hráči i hráčky sa budú môcť prezliekať priamo na kurte

Alize Cornet, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. augusta (TASR) - Organizátori záverečného tenisového grandslamu sezóny US Open uviedli, že hráčky i hráčky sa odteraz budú môcť prezliekať priamo na kurte. Týmto krokom reagovali na kontroverznú situáciu, ktorá nastala počas zápasu 1. kola ženskej dvojhry medzi Francúzkou Alize Cornetovou a Švédkou Johannou Larssonovou.Cornetová sa po krátkej pauze vrátila na kurt a zistila, že ma naruby obrátene tričko a tak sa priamo na kurte prezliekla. Empajrový rozhodca Christian Rask to netoleroval a Cornetovú napomenul za porušenie kódexu. Raskovo rozhodnutie vyvolalo u hráčok vlnu kritiky, svoje rozhorčenie vyjadrili americká deblová špecialistka Bethanie Matteková-Sandsová, Austrálčanka Casey Dellacquová i Judy Murrayová - mama trojnásobného grandslamového šampióna Andyho Murrayho. Niektorí fanúšikovia obvinili organizátorov US Open zo sexizmu.uvádza sa vo vyhlásení organizátorov US Open, ktoré sprostredkovala agentúra dpa.