Bero sa nedostal do nominácie na ME a je extrémne sklamaný, chce si dať pauzu od futbalu

Mrzí ho to

Najúspešnejšia sezóna

Nedostali sa i ďalší

Zápasová generálka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalista Matúš Bero (25) má za sebou vydarenú sezónu v holandskom tíme Vitesse Arnehm, s ktorým to dotiahol až na štvrté miesto v Eredivisie a účasť v kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy 2021/2022.Odchovanec trenčianskeho futbalu v uplynulej sezóne v Holandsku odohral 27 zápasov zväčša na ľavej strane stredovej formácie Vitesse a a strelil aj dva góly.Spoľahlivý hráč starajúci sa o defenzívu stredu poľa absolvoval 72 minút v utorkovom prípravnom zápase proti Bulharom (1:1), ale napokon si ho tréner Štefan Tarkovič nevybral do záverečnej 26-člennej nominácie na majstrovstvá Európy "Mrzí to veľmi. Nebudeme si klamať, som extrémne sklamaný," uviedol Matúš Bero pre RTVS krátko po zverejnení konečnej nominácie na ME 2021."Sezónu som mal možno najlepšiu v celej kariére. Nebola až taká gólová, ale čo sa týka odoberania lopty súperom a úspešnosti súbojov a tiež toho, kam sme sa ako klub dostali, bola to moja najúspešnejšia sezóna," doplnil Bero, ktorý má za sebou aj kariérnu zastávku v tureckom Trabzonspore.Štrnásťnásobný reprezentant sa vyjadril, že vzhľadom na vysokú mieru sklamania si chce dať načas oddych od futbalu. "Dovtedy, kým nezačnú hrať Slováci na Eure, nepozriem si ani jeden zápas. S futbalovom teraz nechcem mať nič spoločné, lebo to extrémne bolí. Možno mi pomôže pobyt v horách," doplnil pre RTVS.Okrem Bera sa do záverečnej nominácie trénera Tarkoviča nedostali ani Albert Rusnák, Jakub Holúbek, Erik Jirka a David Strelec. Posledný menovaný sa zranil v zápase proti Bulharom, čiže nemohol byť nominovaný."Pre trénera je maximálne nepríjemné a stresujúce oznámiť hráčovi, že nebude v nominácii. Bero má za sebou dobrú sezónu a napriek tomu v nej nie je. Povedať mu to určite nebolo jednoduché," vyjadril sa k téme Tarkovič.Zápasovú generálku na ME absolvujú Slováci proti Rakúšanom v nedeľu 6. júna od 17.30 h vo Viedni. V tomto zápase bude mať trénerský tím SR k dispozícii už len hráčov, ktorí sa zúčastnia na majstrovstvách Európy.Na svojom druhom európskom šampionáte v ére samostatnosti si Slováci v základnej E-skupine zmerajú sily s Poliakmi, Švédmi a Španielmi. Dejiskom súbojov Slovensko - Poľsko (14. 6.) a Slovensko - Švédsko (18. 6.) bude ruský Petrohrad, so Španielmi si to Slováci rozdajú 23. júna na Estádio La Cartuja v Seville.