Česi na MS v Rige odohrali proti Slovensku priateľský zápas, hokejový expert ich skritizoval za hru s Dánmi

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner českých hokejistov Filip Pešán nechal v zápase so Slovákmi na majstrovstvách sveta v Rige odpočívať útočných lídrov Dominika Kubalíka, Jiřího Sekáča či Jana Kovářa, nehrali ani obrancovia Ondřej Vitásek a Filip Hronek. Napriek tomu slovenský tím českí hokejisti jednoznačne prevýšili a zvíťazili 7:3. Zápasu však ubral na dramatickosti fakt, že oba tímy už pred jeho začiatkom mali istotu postupu do štvrťfinále. "Bol to priateľský zápas a uvedomovali si to obe strany. Stretli sa a odohrali súboj, ktorý bol nutnosťou. Veľmi sa nepozeralo na chyby, viacerí hráči zrejme sami cítili, že vo štvrťfinále hrať nebudú, preto odohrali aspoň zápas proti Slovákom. Obaja tréneri chceli mať na štvrťfinále odpočinutých kľúčových hráčov," myslí si Milan Antoš, hokejový expert televízie ČT4 Sport.Niekdajší český majster v drese Slavie Praha celkovo výrazne kriticky hodnotí vystúpenia českých reprezentantov na MS v Lotyšsku. Nepáčila sa mu prehra so Švajčiarmi, ani straty bodov s Bielorusmi či Dánmi. Zverencov Filipa Pešána pochválil iba čiastočne za výkon proti Švédom."Hráme rozhárane. Stále čakám, že sa objaví niečo jasnejšie v našej hre. Dobré mužstvo som videl len v ôsmich minútach proti Švédsku. Inak sa toto mužstvo stále hľadá. Niektoré zápasy boli zlé a niektoré ich tretiny ešte horšie ako zlé. Nedá sa hrať od začiatku šampionátu najlepší hokej, ale myslím si, že toto mužstvo má na viac ako dosiaľ predvádza," podotkol Antoš v rozhovore na webe iDnes.cz.Najväčšiu kritiku od Antoša si český tím vyslúžil za druhú tretiu súboja s Dánskom, ktorý napokon favorit vyhral 3:2 po nájazdoch."Bol to naozaj hnus tá druhá tretina, niečo strašné na pozeranie. Hľadal som, čo by ma nadchlo, ale nič som nenašiel. V tretej tretine tam už bolo viac korčuľovania aj kombinácií. Celkovo v niektorých situáciách na ľade vidno, že tréner Pešán ešte len zbiera skúsenosti na tejto úrovni hokeja," pokračoval expert českej športovej televízie.Na otázku, či sú pre Čechov lepším súperom vo štvrťfinále Fíni ako Američania (tí sa ušli Slovákom), 51-ročný bývalý hokejista odpovedal, že to nevie dobre posúdiť."Faktom však je, že proti Fínom hrajú Česi pravidelne, takže tímy sa vzájomne poznajú. Mali by si na Fínov veriť. Američania by boli veľká neznáma."Za podstatnú vec pre prípadný úspech označil zlepšenie hry v oslabení."Z našej strany je hra v početnej nevýhode zlá. V oslabení dostávame stále rovnaké góly, prihrávka cez os klziska a strela. Oslabenia sú to najpodstatnejšie a tiež treba zlepšiť presnosť streľby. V zápase proti Fínom pôjde o všetko. Myslím si, že český tím v ňom vylepší svoj výkon," dodal Antoš na webe iDnes.cz.