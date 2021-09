Besiktas v Lige majstrov nestačil na Dortmund, štvorgólový Haller z Ajaxu napodobnil legendárneho van Bastena

Haller je ako van Basten v roku 1992

Besiktas doma nestačil na Dortmund

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalový šampión Sporting Lisabon vstúpil po troch rokoch do Ligy majstrov s vizitkou 22 zápasov bez prehry v domácom prostredí. Dvadsiaty tretí duel však jeho hráčom vôbec nevyšiel. Debakel 1:5 od holandského velikána Ajaxu Amsterdam režíroval Sébastien Haller, autor štyroch gólov.Dvadsaťsedemročný debutant v Lige majstrov už do desiatej minúty dvakrát skóroval a ďalšími dvoma gólmi po prestávke v 51. a 63. min zasa stanovil konečnú podobu výsledku. Medzitým sa do streleckej listine zapísal aj Steven Berghuis a streleckú česť domácim ako-tak zachránil Paulinho."Nemôžem tomu uveriť. Nemohol som čakať, že čosi také príde. Som šťastný a užívam si to," uviedol Haller, ktorý je po otcovi Francúz, ale reprezentuje krajinu svojej mamy - Pobrežie Slonoviny. "Veľká vďaka patrí mojim spoluhráčom, ktorí ma nachádzali v dôležitých momentoch. Boli to obrovské emócie, ale snažil som sa to udržať na uzde a koncentrovať sa na zápas takticky aj po fyzickej stránke. Súperovi sme nedali dýchať a zvládli to excelentne," dodal Haller.Oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) pripomenul, že dlhých 29 rokov sa nestalo, aby debutant v Lige majstrov strelil štyri góly.Haller nadviazal na holandskú legendu Marca van Bastena z roku 1992, keď tento útočník pri svojej premiére vo vtedajšom EPM skóroval štyrikrát v drese AC Miláno proti IFK Göteborg a stanovil konečnú podobu výsledku zápasu na San Sire.Haller sa mal predstaviť v drese holandského šampióna už v minulej sezóne európskych pohárových súťaží, ale administratívna chyba funkcionárov ho o to pripravila. Hráčom Ajaxu sa stal 8. januára 2021, no vedenie klubu ho zabudlo dopísať na súpisku pre vyraďovaciu časť Európskej ligy."Naozaj sa mi zdá, že snívam, ale život ide ďalej a čakajú nás ďalšie zápasy proti náročným súperom," dodal po svojej streleckej exhibícii.Zatiaľ čo sedemnásťnásobný účastník skupinovej fázy LM Ajax má za sebou skvelý štart, Sporting musí na stredajší večer na Štadióne Josého Alvaladeho čo najskôr zabudnúť. A to pred týmto duelom prehrali zverenci trénera Rúbena Amorima v ostatných 29 zápasoch iba raz."Pokazili sme si to hneď od začiatku. Súper sa rýchlymi gólmi dostal do výhody a potom už bolo náročné ho naháňať. Oni mali komfortný náskok a my sme ukázali svoju neskúsenosť," zhodnotil iba 36-ročný tréner Sportingu. "Nezvládli sme to, ale sú to len tri body a nesmieme prepadnúť panike," nabáda jediný strelec portugalského šampióna Paulinho.Aj v druhom zápase C-skupiny sa v stredu zrodilo víťazstvo hostí. Nemecká Borussia Dortmund ako hosťujúci tím zvíťazila nad tureckým zástupcom Besiktasom Istanbul 2:1. O troch bodoch pre hostí rozhodol v nadstavenom čase prvého polčasu nórsky kanonier Erling Haaland po prihrávke 18-ročného Juda Bellinghama.Ešte predtým skóroval práve aj tento anglický stredopoliar a vo veku 18 rokov a 78 dní sa stal najmladším hráčom s gólom na konte v zápase Ligy majstrov. O sedem dní prekonal Kyliana Mbappého z marca 2017. "Strieľanie gólov je moja práca, ale bol to ťažký zápas. Máme dôležité víťazstvo. A Jude Bellingham? Má len osemnásť a hrá už tak úžasne," skonštatoval o tri roky starší Haaland na webe UEFA.