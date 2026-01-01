|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 2.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Alexandra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. januára 2026
Práce je v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi veľa aj počas zimy, ošetrovatelia si nevydýchnu
Tagy: Zoologická záhrada
Hoci vonkajší areál Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi býva počas zimy pre návštevníkov zatvorený, ošetrovatelia si počas nej ...
Zdieľať
1.1.2026 (SITA.sk) - Hoci vonkajší areál Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi býva počas zimy pre návštevníkov zatvorený, ošetrovatelia si počas nej nevydýchnu. Ako pre SITA vysvetlil jej riaditeľ Karol Dzurik, zvieratám musia rovnako čistiť priestory, odpratávať hnoj, neporiadok po nich, či pripravovať kŕmne davky. Okrem bežnej práce, ktorú vykonávajú v lete či na jar, im prácu zvyčajne komplikuje mráz. Keďže v tom čase voda zamŕza, zvieratám ju musia meniť častejšie.
Najnáročnejšia býva podľa Dzurika starostlivosť o cudzokrajné zvieratá, ktoré nie sú zvyknuté na miestne podnebie. „Týmto zvieratkám musíme v zime kúriť a musia byť zazimované vo svojich vnútorných priestoroch,“ ozrejmil. Ďalšími obyvateľmi sú zvieratká, ktorých výskyt u nás nie je prirodzený, ale na tamojšie podmienky a podnebie si zvykli. „Samozrejme, máme tu aj zvieratká, ktoré obľubujú zimu, žijú u nás, čiže im neprekáža,“ poznamenal.
Každé zviera v zoo má svoju kŕmnu dávku. „Menej náročné je to napríklad v prípade kopytníkov, no potom sú tú zvieratá ako orangutan alebo ostatné primáty, ktorým musíme pripravovať aj osobitné dávky, variť, každý deň všetko chystať,“ dodal riaditeľ zoo.
Zima pre zvieratá v zoologickej záhrade je aj určitým časom oddychu, následná jar sa už každoročne spája s obdobím nových prírastkov. „Tak ako každý rok, na jar sa rodia kozy kamerunské, ovce hortobágyske. Každý rok máme odchovy u surikát,“ priblížil Dzurik.
Najviac sa tam podľa jeho slov vždy potešia prírastku takých zvierat, ktorých je aj v iných zoologických záhradách málo alebo ide o vzácne zviera. „V minulosti sme napríklad odchovali gibona bielorukého. Predminulý rok sme mali prírastok pumy americkej. Sme jediná zoologická záhrada v celom bývalom Československu, ktorá ešte chová pumy americké. Ide o vzácnosť. Vyliahli sa nám tiež nandu i emu. Liaheň nemáme, vyliahli sa a odchovali prirodzene, o to väčšia je to radosť, že sa to takto podarilo,“ dodal.
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi vznikla 12. mája 1989. Nachádza sa v nej približne 520 zvierat a 135 druhov. Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v takzvanej Červenej knihe ohrozených zvierat - orangutan bornejský či tiger ussurijský. Vonkajšia časť zoo býva otvorená od 1. apríla do 31. októbra, pavilón Aquaterra celoročne. Výnimkou sú vianočné sviatky, po ktorých ho otvoria 2. januára.
Zdroj: SITA.sk - Práce je v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi veľa aj počas zimy, ošetrovatelia si nevydýchnu © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnáročnejšia býva podľa Dzurika starostlivosť o cudzokrajné zvieratá, ktoré nie sú zvyknuté na miestne podnebie. „Týmto zvieratkám musíme v zime kúriť a musia byť zazimované vo svojich vnútorných priestoroch,“ ozrejmil. Ďalšími obyvateľmi sú zvieratká, ktorých výskyt u nás nie je prirodzený, ale na tamojšie podmienky a podnebie si zvykli. „Samozrejme, máme tu aj zvieratká, ktoré obľubujú zimu, žijú u nás, čiže im neprekáža,“ poznamenal.
Každé zviera v zoo má svoju kŕmnu dávku. „Menej náročné je to napríklad v prípade kopytníkov, no potom sú tú zvieratá ako orangutan alebo ostatné primáty, ktorým musíme pripravovať aj osobitné dávky, variť, každý deň všetko chystať,“ dodal riaditeľ zoo.
Zima pre zvieratá v zoologickej záhrade je aj určitým časom oddychu, následná jar sa už každoročne spája s obdobím nových prírastkov. „Tak ako každý rok, na jar sa rodia kozy kamerunské, ovce hortobágyske. Každý rok máme odchovy u surikát,“ priblížil Dzurik.
Najviac sa tam podľa jeho slov vždy potešia prírastku takých zvierat, ktorých je aj v iných zoologických záhradách málo alebo ide o vzácne zviera. „V minulosti sme napríklad odchovali gibona bielorukého. Predminulý rok sme mali prírastok pumy americkej. Sme jediná zoologická záhrada v celom bývalom Československu, ktorá ešte chová pumy americké. Ide o vzácnosť. Vyliahli sa nám tiež nandu i emu. Liaheň nemáme, vyliahli sa a odchovali prirodzene, o to väčšia je to radosť, že sa to takto podarilo,“ dodal.
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi vznikla 12. mája 1989. Nachádza sa v nej približne 520 zvierat a 135 druhov. Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v takzvanej Červenej knihe ohrozených zvierat - orangutan bornejský či tiger ussurijský. Vonkajšia časť zoo býva otvorená od 1. apríla do 31. októbra, pavilón Aquaterra celoročne. Výnimkou sú vianočné sviatky, po ktorých ho otvoria 2. januára.
Zdroj: SITA.sk - Práce je v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi veľa aj počas zimy, ošetrovatelia si nevydýchnu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zoologická záhrada
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Slovensko v roku 2025 nevyužilo svoj ekonomický potenciál naplno, zhodnotil Klub 500
Slovensko v roku 2025 nevyužilo svoj ekonomický potenciál naplno, zhodnotil Klub 500