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29. septembra 2026

Bez bezpečného Iránu nebude v bezpečí energetická infraštruktúra v celej oblasti, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač


Tagy: americko-iránsky konflikt energetická infraštruktúra Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe

„V regióne, kde nemôžeme predávať ropu my, nebude predávať ropu nikto," povedal Kálíbáf pre štátnu televíziu. Ak nebude zaručená bezpečnosť Iránu, nebude v regióne v bezpečí ani energetická ...



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switzerland_iran_us_88962 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - „V regióne, kde nemôžeme predávať ropu my, nebude predávať ropu nikto," povedal Kálíbáf pre štátnu televíziu.


Ak nebude zaručená bezpečnosť Iránu, nebude v regióne v bezpečí ani energetická infraštruktúra, vyhlásil v utorok podľa štátnych médií predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.

Keď nie my, tak nik


V regióne, kde nemôžeme predávať ropu my, nebude predávať ropu nikto. A ak nebude zaručená naša bezpečnosť, žiadna infraštruktúra nezostane v bezpečí,“ povedal Kálíbáf na záberoch zverejnených iránskou štátnou televíziou.

Kálíbáf, ktorý je zároveň hlavným iránskym vyjednávačom, sa vyjadril v čase pokračujúcich rokovaní o možnom ukončení konfliktu na Blízkom východe a obnovení plavby cez Hormuzský prieliv, jednu z najdôležitejších svetových trás pre prepravu ropy.

Čakanie na odpoveď


Teherán podľa ministra zahraničia Abbása Arakčího dnes očakáva formálnu odpoveď Washingtonu na svoju ponuku na znovuotvorenie prielivu, ktorej súčasťou je okrem iných aj požiadavka na sedemdňové prímerie.

Iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí vo svojom posolstve, ktoré v pondelok zverejnila štátna televízia, vyhlásil, že USA budú donútené odísť z oblasti Blízkeho východu.

Po bolestivých úderoch od statočných bojovníkov a strážcov Hormuzského prielivu si dnes oni (nepriatelia) netrúfnu zájsť za hranice Arabského mora,“ uviedol Chameneí, hoci Spojené štáty výslovne nemenoval. „Kedykoľvek sa odvážili podstúpiť toto riziko, prinieslo im to len škodu. Nepotrvá dlho a aj Arabské more sa zbaví ich prítomnosti.




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Zdroj: SITA.sk - Bez bezpečného Iránu nebude v bezpečí energetická infraštruktúra v celej oblasti, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt energetická infraštruktúra Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe
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