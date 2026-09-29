|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 29.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2026
KDH nemá kandidáta na primátora Bratislavy, po Winklerovom odstúpení voľbu necháva na voličov
Tagy: Kandidát Kandidát KDH na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie
Mestský koordinačný výbor KDH v Bratislave dlhodobo komunikuje, že ak má Bratislava ďalej napredovať, je nutná výmena primátora a vedenia mesta. Bratislavské KDH ...
Zdieľať
29.9.2026 (SITA.sk) - Mestský koordinačný výbor KDH v Bratislave dlhodobo komunikuje, že ak má Bratislava ďalej napredovať, je nutná výmena primátora a vedenia mesta.
Bratislavské KDH berie na vedomie vzdanie sa Martina Winklera kandidatúry na primátora Bratislavy v prospech Jozefa Ráža. Mestský koordinačný výbor KDH v Bratislave dlhodobo komunikuje, že ak má Bratislava ďalej napredovať, je nutná výmena primátora a vedenia mesta. „Výhrady voči spôsobu vedenia mesta sme primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi vyjadrili pri osobných stretnutiach s ním ešte v roku 2025," uviedol predseda výboru Ján Žatko.
„Jasne sme vyjadrili svoje požiadavky na našu prípadnú spoluprácu. Tie boli zamerané na transparentnosť, dobré hospodárenie mesta, trvalo udržateľný rozvoj, sociálnu inklúziu, zapojenie verejnosti do správy vecí verejných, kvalitné verejné služby a preferovanie záujmov Bratislavčanov pred záujmami developerov. Všetko veci, ktoré podľa nášho názoru Bratislave stále chýbajú," poznamenal Žatko s tým, že takáto ponuka na spoluprácu zo strany KDH bola Matúšom Vallom odmietnutá.
KDH nemá vlastného kandidáta na primátora Bratislavy. Pôvodný kandidát KDH, bývalý starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Dušan Pekár, sa ešte v marci 2026 kandidatúry vzdal. Urobil tak podľa vlastných slov „v záujme výmeny súčasného totalitného vedenia Bratislavy, uvedomujúc si, že každý ďalší kandidát tento cieľ oslabuje." KDH sa dnes sústreďuje na voľby poslancov mestského zastupiteľstva.
„Na súčasný stav, keď má väčšinu v mestskom zastupiteľstve jeden poslanecký klub Team Bratislava, PS a SaS doplácajú Bratislavčania viacerými chybnými rozhodnutiami tejto hlasovacej mašinérie. Preto sa KDH spojilo s Hnutím Slovensko, stranami Za ľudí, NOVA a Konzervatívci - Kresťanská únia a naši kandidáti do mestského zastupiteľstva kandidujú spoločne na kandidátnej listine strany Krajina s cieľom ponúknuť Bratislavčanom alternatívu voči súčasnému zloženiu mestského zastupiteľstva," dodal Žatko.
Čo sa týka voľby primátora, KDH nemá konkrétne odporúčanie. „Každý náš volič sa sám rozhodne, podľa vlastných kritérií, komu dá svoj hlas. Naďalej platí vyhlásenie Mestského koordinačného výboru KDH v Bratislave z 1. septembra, že nám záleží na tom na tom, aby Bratislava nebola ideologicky rozdeľovaná, aby sa realizovali dôležité projekty v záujme Bratislavčanov a aby sa zastavilo zadlžovanie mesta. Sme presvedčení, že Bratislava nevyhnutne potrebuje zásadnú zmenu, ktorá je možná len výmenou súčasného vedenia mesta a mestského zastupiteľstva," uzavrel Žatko.
Zdroj: SITA.sk - KDH nemá kandidáta na primátora Bratislavy, po Winklerovom odstúpení voľbu necháva na voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské KDH berie na vedomie vzdanie sa Martina Winklera kandidatúry na primátora Bratislavy v prospech Jozefa Ráža. Mestský koordinačný výbor KDH v Bratislave dlhodobo komunikuje, že ak má Bratislava ďalej napredovať, je nutná výmena primátora a vedenia mesta. „Výhrady voči spôsobu vedenia mesta sme primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi vyjadrili pri osobných stretnutiach s ním ešte v roku 2025," uviedol predseda výboru Ján Žatko.
Podmienky spolupráce
„Jasne sme vyjadrili svoje požiadavky na našu prípadnú spoluprácu. Tie boli zamerané na transparentnosť, dobré hospodárenie mesta, trvalo udržateľný rozvoj, sociálnu inklúziu, zapojenie verejnosti do správy vecí verejných, kvalitné verejné služby a preferovanie záujmov Bratislavčanov pred záujmami developerov. Všetko veci, ktoré podľa nášho názoru Bratislave stále chýbajú," poznamenal Žatko s tým, že takáto ponuka na spoluprácu zo strany KDH bola Matúšom Vallom odmietnutá.
KDH nemá vlastného kandidáta na primátora Bratislavy. Pôvodný kandidát KDH, bývalý starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Dušan Pekár, sa ešte v marci 2026 kandidatúry vzdal. Urobil tak podľa vlastných slov „v záujme výmeny súčasného totalitného vedenia Bratislavy, uvedomujúc si, že každý ďalší kandidát tento cieľ oslabuje." KDH sa dnes sústreďuje na voľby poslancov mestského zastupiteľstva.
KDH spája sily
„Na súčasný stav, keď má väčšinu v mestskom zastupiteľstve jeden poslanecký klub Team Bratislava, PS a SaS doplácajú Bratislavčania viacerými chybnými rozhodnutiami tejto hlasovacej mašinérie. Preto sa KDH spojilo s Hnutím Slovensko, stranami Za ľudí, NOVA a Konzervatívci - Kresťanská únia a naši kandidáti do mestského zastupiteľstva kandidujú spoločne na kandidátnej listine strany Krajina s cieľom ponúknuť Bratislavčanom alternatívu voči súčasnému zloženiu mestského zastupiteľstva," dodal Žatko.
Čo sa týka voľby primátora, KDH nemá konkrétne odporúčanie. „Každý náš volič sa sám rozhodne, podľa vlastných kritérií, komu dá svoj hlas. Naďalej platí vyhlásenie Mestského koordinačného výboru KDH v Bratislave z 1. septembra, že nám záleží na tom na tom, aby Bratislava nebola ideologicky rozdeľovaná, aby sa realizovali dôležité projekty v záujme Bratislavčanov a aby sa zastavilo zadlžovanie mesta. Sme presvedčení, že Bratislava nevyhnutne potrebuje zásadnú zmenu, ktorá je možná len výmenou súčasného vedenia mesta a mestského zastupiteľstva," uzavrel Žatko.
Zdroj: SITA.sk - KDH nemá kandidáta na primátora Bratislavy, po Winklerovom odstúpení voľbu necháva na voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát Kandidát KDH na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bez bezpečného Iránu nebude v bezpečí energetická infraštruktúra v celej oblasti, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač
Bez bezpečného Iránu nebude v bezpečí energetická infraštruktúra v celej oblasti, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač
<< predchádzajúci článok
ÚTOK NA ŠKOLE: V Staškove V okrese Čadca útočil žiak, jedna žena zomrela
ÚTOK NA ŠKOLE: V Staškove V okrese Čadca útočil žiak, jedna žena zomrela