Utorok 19.8.2025
|
Denník - Správy
19. augusta 2025
Bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme, tvrdí premiér Fico – VIDEO
Tagy: Americký prezident Premiér Slovenskej republiky Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Vstup Ukrajiny do NATO
Premiér Robert Fico (Smer-SD) absolvoval videokonferenciu s lídrami členských štátov Európskej únie ...
19.8.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) absolvoval videokonferenciu s lídrami členských štátov Európskej únie (EÚ). Týkala sa včerajších rokovaní vo Washingtone. Ako uviedol vo svojom vyjadrení, ktoré zaslal Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, od samého začiatku konfliktu na Ukrajine podporoval všetky mierové iniciatívy, a to „aj keby prišli z najvzdialenejšieho vesmírneho kúta".
V kontexte toho premiér víta posledný vývoj, vyjadril sa, že konflikt sa nedá vojensky vyriešiť a v konvenčnej vojne podľa Ficovho názoru jadrovú veľmoc, ktorou Ruská federácia nepochybne je, nemožno poraziť.
Podľa premiéra je dôležité i faktické porozumenie, že bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme. „Ak tieto dve základné porozumenia, jedno ohľadne členstva v NATO a druhé o vojensky kontrolovaných územiach, budú viesť k prímeriu a k ukončeniu nezmyselného zabíjania Slovanov, proces otvorený americkým prezidentom bude treba považovať za jeho obrovský osobný úspech," uviedol ďalej premiér, ale vyjadril ľútosť nad tým, že v EÚ „sme museli čakať na Donalda Trumpa, aby nám ukázal cestu k mieru".
Konflikt prebieha na území Európy, a preto je podľa Fica logické, že by mal byť ukončený na európskej pôde pod plným patronátom EÚ Podľa Fica je tiež veľa otázok, ktoré sú otvorené. „Napríklad návrh, že Ukrajina v rámci bezpečnostných záruk kúpi od USA zbrane v hodnote 100 miliárd eur, opakujem 100 miliárd eur, ale účet zaplatia členské krajiny EÚ. Vyzerá to ako nepodarený žart, ale tých sme v tejto vojne svedkami pomerne často," uviedol a dodal, že ani v najdivokejšom sne si nevie predstaviť, že by Slovensko nakúpilo v USA zbrane a zadarmo ich poslalo na Ukrajinu.
Skeptický je aj v otázke podpory prijímania ďalších sankcií proti Rusku, ak vyjednávanie podmienok ukončenia vojny nepôjde podľa našich predstáv.
„Želám si čo najskorší mier a Ukrajine želám slobodný mierový vývoj a podporujem jej ambíciu vstúpiť do EÚ, samozrejme za podmienky, že splní všetky nevyhnutné podmienky. Rovnako mám záujem na normálnych susedských vzťahoch s touto krajinou. Preto veľmi pozitívne vnímam aktuálnu informáciu, že ukrajinská vláda prejavila záujem na ďalšom spoločnom zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády," uzavrel s tým, že začínajú hľadať miesto a termín.
Ukrajina nemôže byť v NATO
