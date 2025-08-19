Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2025

Bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme, tvrdí premiér Fico – VIDEO


Tagy: Americký prezident Premiér Slovenskej republiky Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Vstup Ukrajiny do NATO

Premiér Robert Fico (Smer-SD) absolvoval videokonferenciu s lídrami členských štátov Európskej únie ...



Zdieľať
premier robert fico absolvoval videokonferenciu s lidrami clenskych statov eu tykajucu sa vcerajsich rokovani vo washingtone a posledny vyvoj vita 676x376 19.8.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) absolvoval videokonferenciu s lídrami členských štátov Európskej únie (EÚ). Týkala sa včerajších rokovaní vo Washingtone. Ako uviedol vo svojom vyjadrení, ktoré zaslal Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, od samého začiatku konfliktu na Ukrajine podporoval všetky mierové iniciatívy, a to „aj keby prišli z najvzdialenejšieho vesmírneho kúta".

Ukrajina nemôže byť v NATO


V kontexte toho premiér víta posledný vývoj, vyjadril sa, že konflikt sa nedá vojensky vyriešiť a v konvenčnej vojne podľa Ficovho názoru jadrovú veľmoc, ktorou Ruská federácia nepochybne je, nemožno poraziť.

Prvým základným predpokladom ukončenia konfliktu je porozumenie, že Ukrajina sa nemôže stať členským štátom NATO. Po vojne je každý generál, ale dovolím si pripomenúť, že odmietanie členstva Ukrajiny v NATO bolo z mojej strany jasné od prvých vyjadrení k vojne na Ukrajine, hoci som bol za tento postoj tvrdo kritizovaný.

— Premiér Robert Fico (Smer-SD)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Veľa otvorených otázok


Podľa premiéra je dôležité i faktické porozumenie, že bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme. „Ak tieto dve základné porozumenia, jedno ohľadne členstva v NATO a druhé o vojensky kontrolovaných územiach, budú viesť k prímeriu a k ukončeniu nezmyselného zabíjania Slovanov, proces otvorený americkým prezidentom bude treba považovať za jeho obrovský osobný úspech," uviedol ďalej premiér, ale vyjadril ľútosť nad tým, že v EÚ „sme museli čakať na Donalda Trumpa, aby nám ukázal cestu k mieru".

Konflikt prebieha na území Európy, a preto je podľa Fica logické, že by mal byť ukončený na európskej pôde pod plným patronátom EÚ Podľa Fica je tiež veľa otázok, ktoré sú otvorené. „Napríklad návrh, že Ukrajina v rámci bezpečnostných záruk kúpi od USA zbrane v hodnote 100 miliárd eur, opakujem 100 miliárd eur, ale účet zaplatia členské krajiny EÚ. Vyzerá to ako nepodarený žart, ale tých sme v tejto vojne svedkami pomerne často," uviedol a dodal, že ani v najdivokejšom sne si nevie predstaviť, že by Slovensko nakúpilo v USA zbrane a zadarmo ich poslalo na Ukrajinu.

Skeptický je aj v otázke podpory prijímania ďalších sankcií proti Rusku, ak vyjednávanie podmienok ukončenia vojny nepôjde podľa našich predstáv.

„Želám si čo najskorší mier a Ukrajine želám slobodný mierový vývoj a podporujem jej ambíciu vstúpiť do EÚ, samozrejme za podmienky, že splní všetky nevyhnutné podmienky. Rovnako mám záujem na normálnych susedských vzťahoch s touto krajinou. Preto veľmi pozitívne vnímam aktuálnu informáciu, že ukrajinská vláda prejavila záujem na ďalšom spoločnom zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády," uzavrel s tým, že začínajú hľadať miesto a termín.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme, tvrdí premiér Fico – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Premiér Slovenskej republiky Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Vstup Ukrajiny do NATO
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pravda sa umlčať nedá: Politická mafia sa vracia, no my sa nezľakneme
<< predchádzajúci článok
Rokovanie Zelenského, Trumpa a európskych lídrov prinieslo pre Slovensko dobrú a zlú správu, tvrdí Korčok

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 