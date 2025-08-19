|
Utorok 19.8.2025
|Denník - Správy
19. augusta 2025
Pravda sa umlčať nedá: Politická mafia sa vracia, no my sa nezľakneme
V roku 2023 si mnohí občania Slovenska úprimne želali, aby nová vláda priniesla zmenu. Namiesto toho sme svedkami toho, že tí, ktorí sa dostali k ...
19.8.2025 (SITA.sk) - V roku 2023 si mnohí občania Slovenska úprimne želali, aby nová vláda priniesla zmenu. Namiesto toho sme svedkami toho, že tí, ktorí sa dostali k moci, sa z minulosti nepoučili. Naopak – chyby a podvody, ktoré im občania oprávnene vyčítali, dnes robia vo väčšom rozsahu, bez hanby a bez strachu.
Práve preto vzniklo hnutie Právo na pravdu. Od začiatku hovoríme nahlas to, čo sa iní boja vysloviť. Poukazujeme na zneužívanie štátu, na parazitov, ktorí namiesto toho, aby prinášali prospech ľuďom, vysávajú krajinu a obohacujú sa na úkor všetkých občanov. Od začiatku nám chodili "odkazy", aby sme sa krotili. No my sa krotiť nebudeme. Pravdu treba povedať nahlas – a povedať ju o každom, kto kradne, klame a zneužíva moc.
Lenže 31. júla 2025 sa stalo niečo, čo odhaľuje skutočnú tvár súčasného systému. V noci bol podlo a zákerne napadnutý náš dlhoročný spolupracovník. Nebol to náhodný incident – všetko nasvedčuje tomu, že za útokom môžu stáť ľudia prepojení na štátne štruktúry. K tomu sme dostali aj vulgárny odkaz adresovaný priamo vedeniu hnutia.
Odkaz prijímame. A odpoveď je jasná: strach v nás nevyvoláte. Ak si niekto myslí, že nás umlčí fyzickým násilím, mýli sa. Ak si niekto myslí, že sa vzdáme, keď sa použijú primitívne a mafiánske metódy, opäť sa mýli. V našej činnosti nepoľavíme ani o krok. Budeme ďalej odhaľovať prešľapy mocných a ich špinavé praktiky – nech by sa snažil ututlať pravdu ktokoľvek, aj samotné orgány, ktoré majú takýmto zločinom brániť.
Občania Slovenska, je čas otvoriť oči. Vraciame sa do čias mečiarizmu, keď politici nemali problém zneužiť štátne orgány na svoje osobné a politické ciele. Dnes používajú rovnaké metódy – zastrašovanie, útoky, manipulácie.
Ale jedno im musíme odkázať: nás nezlomíte. Pravda sa umlčať nedá. A my sme pripravení bojovať za ňu až do konca.
Zdroj: SITA.sk - Pravda sa umlčať nedá: Politická mafia sa vracia, no my sa nezľakneme © SITA Všetky práva vyhradené.
