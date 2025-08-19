Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2025

Pravda sa umlčať nedá: Politická mafia sa vracia, no my sa nezľakneme


Tagy: PR

V roku 2023 si mnohí občania Slovenska úprimne želali, aby nová vláda priniesla zmenu. Namiesto toho sme svedkami toho, že tí, ktorí sa dostali k ...



Zdieľať
zoroslav kollar 676x479 19.8.2025 (SITA.sk) - V roku 2023 si mnohí občania Slovenska úprimne želali, aby nová vláda priniesla zmenu. Namiesto toho sme svedkami toho, že tí, ktorí sa dostali k moci, sa z minulosti nepoučili. Naopak – chyby a podvody, ktoré im občania oprávnene vyčítali, dnes robia vo väčšom rozsahu, bez hanby a bez strachu.


Práve preto vzniklo hnutie Právo na pravdu. Od začiatku hovoríme nahlas to, čo sa iní boja vysloviť. Poukazujeme na zneužívanie štátu, na parazitov, ktorí namiesto toho, aby prinášali prospech ľuďom, vysávajú krajinu a obohacujú sa na úkor všetkých občanov. Od začiatku nám chodili "odkazy", aby sme sa krotili. No my sa krotiť nebudeme. Pravdu treba povedať nahlas – a povedať ju o každom, kto kradne, klame a zneužíva moc.

Lenže 31. júla 2025 sa stalo niečo, čo odhaľuje skutočnú tvár súčasného systému. V noci bol podlo a zákerne napadnutý náš dlhoročný spolupracovník. Nebol to náhodný incident – všetko nasvedčuje tomu, že za útokom môžu stáť ľudia prepojení na štátne štruktúry. K tomu sme dostali aj vulgárny odkaz adresovaný priamo vedeniu hnutia.

Odkaz prijímame. A odpoveď je jasná: strach v nás nevyvoláte. Ak si niekto myslí, že nás umlčí fyzickým násilím, mýli sa. Ak si niekto myslí, že sa vzdáme, keď sa použijú primitívne a mafiánske metódy, opäť sa mýli. V našej činnosti nepoľavíme ani o krok. Budeme ďalej odhaľovať prešľapy mocných a ich špinavé praktiky – nech by sa snažil ututlať pravdu ktokoľvek, aj samotné orgány, ktoré majú takýmto zločinom brániť.

Občania Slovenska, je čas otvoriť oči. Vraciame sa do čias mečiarizmu, keď politici nemali problém zneužiť štátne orgány na svoje osobné a politické ciele. Dnes používajú rovnaké metódy – zastrašovanie, útoky, manipulácie.

Ale jedno im musíme odkázať: nás nezlomíte. Pravda sa umlčať nedá. A my sme pripravení bojovať za ňu až do konca.




Zdroj: SITA.sk - Pravda sa umlčať nedá: Politická mafia sa vracia, no my sa nezľakneme © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme, tvrdí premiér Fico – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 