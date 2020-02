Bez elektriny sú po veternej noci tisícky domácností, najkritickejšia situácia je na Horehroní

Kalamitu vyhlásili už v utorok

Poruchy môžu pribúdať

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Silný vietor a miestami aj sneženie spôsobili počas uplynulej noci zvýšenie počtu porúch na elektrických vedeniach hlavne na severe Banskobystrického kraja.Ako agentúru SITA informoval hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš, mimo prevádzky je približne 250 trafostaníc, takže bez elektriny je niekoľko tisíc odberných miest.Najhoršie sú na tom okresy Banská Bystrica, Brezno a Žiar nad Hronom. Kalamitu vyhlásili energetici už v utorok, keď v priebehu niekoľkých hodín postihli poruchy viac ako 30-tisíc odberných miest.Podľa hovorcu SSD sa cez noc situácia zhoršila a bez prúdu je viac ako 20-tisíc odberných miest s tým, že najkritickejšia situácia je na Horehroní.V okrese Brezno sú postihnuté obce Nemecká, Krpáčovo, Motyčky, Podbrezová, Jasenie, Predajná, Tále, Bystrá, Chopok-juh, Mýto pod Ďumbierom, Braväcovo, Heľpa, Polomka, Závadka nad Hronom, Selce a Lučatín. Výpadky sú aj v Banskej Štiavnici, v Žiari nad Hronom a v Novej Bani.Už počas noci boli v teréne pohotovostní pracovníci SSD, ale situácia bola taká zlá, že mohli maximálne vymedzovať úseky s poruchami.„Hneď so svitaním vyrazili do terénu všetci dostupní pracovníci údržby, aby situáciu čo najskôr upokojili. V priebehu niekoľkých hodín by mali obnoviť dodávku elektriny pre tisícky domácností. Nie je však vylúčené, že nebudú pribúdať aj ďalšie poruchy, keďže na mnohých miestach stále fúka a pretrváva meteorologická výstraha najvyššieho stupňa,“ dodal Gejdoš s tým, že podľa rozsahu poškodenia niektorých častí distribučnej sústavy je možné, že niektoré opravy budú veľmi náročné a potrvajú dlhšie.„Najmä pre rozmočený terén a silný vietor nie je možné dostať potrebnú techniku na všetky zasiahnuté miesta. Preto prosíme dotknutých obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť. Všetci v SSD robia všetko pre to, aby mal elektrinu každý odberateľ v čo najkratšom čase,“ doplnil hovorca.