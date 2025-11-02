Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Pamiatka zosnulých
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Bez jesennej kolekcie Beverly Hills Polo Club ani na krok!


Tagy: Jeseň Obuv PR

Beverly Hills Polo Club, značka známa spojením klasiky a modernosti, predstavuje kolekciu pre celú rodinu plnú modelov, ktoré dodajú jesenným outfitom výnimočný charakter. Od kombinácií na každý deň až po ...



Zdieľať
250912_ccc_bhpc_1030 676x451 2.11.2025 (SITA.sk) - Beverly Hills Polo Club, značka známa spojením klasiky a modernosti, predstavuje kolekciu pre celú rodinu plnú modelov, ktoré dodajú jesenným outfitom výnimočný charakter. Od kombinácií na každý deň až po elegantné zostavy.


Meniace sa ročné obdobia vždy prinášajú nové trendy. Keď prichádzajú chladnejšie mesiace, s radosťou sa vraciame ku klasike, pohodlným strihom a prírodným materiálom. Na módnych mólach dominujú tlmené zemité farby, doplnené akcentmi bordovej, karamelovej či námorníckej modrej. Obuv a doplnky sa stávajú kľúčovým prvkom každej sezónnej kombinácie – práve teraz najviac oceníme praktické, no zároveň elegantné riešenia.

Každodenný komfort v štýlovom prevedení


V najnovšej dámskej kolekcii si značka Beverly Hills Polo Club pripravila modely, ktoré dokonale spájajú praktickosť a štýl. Nájdeme medzi nimi napríklad čižmy v odtieňoch klasickej čiernej, pohodlné členkové topánky na stabilnej podrážke či ležérnejšie šnurovacie topánky. Kolekciu dopĺňajú sneakersy v bielej a béžovej farbe, ktoré sa nesú v duchu športovej elegancie. Dámske doplnky zahŕňajú širokú ponuku kabeliek – od mäkkých shopperov až po crossbody modely v jesenných odtieňoch čokoládovo a karamelovo hnedej či výraznej bordovej. Nechýbajú ani praktické batohy, ktoré skvele doplnia každodenné outfity.

Klasika v novej podobe


Pánska kolekcia spája športovú voľnosť s nadčasovou eleganciou. V ponuke nájdeme sneakersy v odtieňoch modrej, ako aj členkové topánky ideálne na jesenné prechádzky. Značka predstavuje aj väčšie tašky a praktické batohy – v čiernej, tmavohnedej a námorníckej modrej. Tieto modely sa hodia rovnako do práce ako aj na víkendové výlety.

Štýlové kúsky aj pre najmenších


Nová kolekcia Beverly Hills Polo Club ponúka aj štýlové a pohodlné modely pre deti. V nadchádzajúcej sezóne si aj najmladší budú môcť vychutnať jesenné dobrodružstvá v komforte a módnom vzhľade. V ponuke sú pevné šnurovacie topánky na hrubej podrážke – v dievčenských aj chlapčenských variantoch – a praktické členkové topánky, ktoré dokonale doplnia každodenné outfity detí. Tieto kúsky spájajú pohodlie, kvalitu a nadčasový štýl.

Elegancia a kvalita za dostupnú cenu


Nová kolekcia značky Beverly Hills Polo Club je určená pre všetkých, ktorí si cenia eleganciu a hľadajú kvalitné produkty za atraktívnu cenu. Jednoduché línie, kvalitné materiály a paleta farieb inšpirovaná prírodou zaručujú, že každý model dokonale doplní jesenný šatník. Ide o klasiku, ktorá ľahko zapadne do každej garderóby.

Kolekciu Beverly Hills Polo Club už nájdete online na Modivo, eobuv.sk, CCC, vo vybraných predajniach a rovnako v predajniach Worldbox.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Bez jesennej kolekcie Beverly Hills Polo Club ani na krok! © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jeseň Obuv PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Boris Kollár nevylučuje z povolebnej spolupráce žiadnu stranu, ani Smer či Republiku
<< predchádzajúci článok
Od montáže k inováciám. Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu je tvrdým odkazom pre Slovensko

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 