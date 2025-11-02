Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Pamiatka zosnulých
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

02. novembra 2025

Od montáže k inováciám. Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu je tvrdým odkazom pre Slovensko


Tagy: Ekonomický rast Nobelova cena za ekonómiu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Nobelova cena za ekonómiu oceňuje len teoretické modely a abstraktné myšlienky. V skutočnosti však ide o koncepty, ktoré priamo ovplyvňujú fungovanie reálnej ekonomiky. ...



Zdieľať
dsc_7210 676x488 2.11.2025 (SITA.sk) - Na prvý pohľad sa môže zdať, že Nobelova cena za ekonómiu oceňuje len teoretické modely a abstraktné myšlienky. V skutočnosti však ide o koncepty, ktoré priamo ovplyvňujú fungovanie reálnej ekonomiky. Tohtoročné ocenenie, ktoré získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt, prináša silné posolstvo aj pre Slovensko, krajinu, ktorá hľadá nový motor svojho hospodárskeho rastu.


Trojica vedcov bola ocenená za vysvetlenie rastu poháňaného inováciami. Ako uvádzajú analytici Národnej banky Slovenska Michal Marenčák a Vladimír Novák, ekonomický historik Joel Mokyr upozorňuje, že inovácie sa môžu presadiť len v spoločnosti s kultúrou rastu, ktorá je otvorená zmene. Technologický, praktický pokrok často naráža na odpor zabehnutých záujmov, a preto je kľúčové, aby spoločnosť dokázala tieto konflikty zvládnuť a vytvárať priestor pre nové nápady.

Rast nevzniká náhodou


Philippe Aghion a Peter Howitt nadviazali na myšlienku kreatívnej deštrukcie, ktorú už v roku 1942 predstavil ekonóm Joseph Schumpeter. Ich výskum ukazuje, že rast nevzniká náhodou, ale z neustáleho nahrádzania starého novým, z odvahy inovovať, riskovať a meniť zaužívané postupy. Tento princíp je podľa analytikov NBS presne tým, čo Slovensko dnes potrebuje.

Ekonomika, ktorá ešte pred pár rokmi patrila medzi najrýchlejšie rastúce v Európe, dnes spomaľuje. Model založený na lacnej a dostupnej pracovnej sile sa vyčerpal a krajina sa ocitla na rázcestí. „Slovensko už dávno nie je tým povestným ekonomickým tigrom. Potrebujeme nový rastový motor založený na produktivite, znalostiach a technológiách,“ pripomínajú Marenčák a Novák.

Najnovšia jesenná prognóza NBS ukazuje, že hospodársky rast sa v tomto aj budúcom roku spomalí pod jedno percento, najmä v dôsledku fiškálnej konsolidácie. To odhaľuje krehkosť slovenského modelu rastu a naliehavosť potreby transformácie.

Podľa prieskumu Európskej investičnej banky patrí Slovensko medzi krajiny, ktoré investujú najmä do rozširovania výrobných kapacít, no len priemerne do modernizácie a podpriemerne do vývoja nových produktov. Firmy tak zlepšujú to, čo už existuje, namiesto toho, aby vytvárali nové riešenia.

Vyššia pridaná hodnota


Národná banka Slovenska vo svojich pravidelných Štrukturálnych výzvach dlhodobo upozorňuje, že bez inovácií nebude možné zvýšiť produktivitu ani životnú úroveň obyvateľov. Regionálne rozdiely sa prehlbujú, ekonomická mobilita klesá a spoločnosť starne. „Bez podpory výskumu, školstva a bez zlepšenia fungovania inštitúcií sa posun k znalostnej ekonomike neudeje,“ varujú analytici.

Riešením je podľa nich práve podpora inovácií v súkromnom aj verejnom sektore, prilákanie a udržanie talentovaných ľudí a zjednodušenie podnikateľského prostredia. Slovensko musí vytvárať podmienky pre odvetvia s vyššou pridanou hodnotou, ktoré nahradia odchádzajúce nízkonákladové prevádzky.

Tento odkaz nadväzuje aj na minuloročných laureátov Nobelovej ceny, Darona Acemoglua, Jamesa Robinsona a Simona Johnsona, ktorí ukázali, že bez kvalitných inštitúcií sa inovačný potenciál nepremení na skutočný rast.

„Udržateľný rast nevznikne zakonzervovaním status quo,“ pripomínajú Marenčák a Novák. Ak sa Slovensko dokáže posunúť od rozširovania starých kapacít k tvorbe nových nápadov, môže zmeniť svoju ekonomickú trajektóriu. Od montážnej k tvorivej ekonomike. Práve v tom spočíva duch kreatívnej deštrukcie, ktorý Nobelova cena za ekonómiu v roku 2025 symbolicky pripomína: len odvaha meniť sa je základom trvalej prosperity.


Zdroj: SITA.sk - Od montáže k inováciám. Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu je tvrdým odkazom pre Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ekonomický rast Nobelova cena za ekonómiu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bez jesennej kolekcie Beverly Hills Polo Club ani na krok!
<< predchádzajúci článok
Ukrajinské námorníctvo zasiahlo raketami Neptún ruskú energetiku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 