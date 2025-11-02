Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. novembra 2025

Boris Kollár nevylučuje z povolebnej spolupráce žiadnu stranu, ani Smer či Republiku


Predseda Sme rodina tvrdí, že sa chce vrátiť do parlamentu, ale nie bojom proti premiérovi.



Boris Kollár nevylučuje z povolebnej spolupráce žiadnu stranu, ani Smer či Republiku

„Nejdem s tým, že treba zavrieť Fica – čo ja z toho mám, čo majú z toho ľudia?“ pýtal sa v Joj 24. V októbrovom prieskume Ipsosu mala Sme rodina 3,4 %.

„Nebudem sa vyhraňovať voči žiadnej strane,“ vyhlásil. V kontakte je s opozičnými stranami Demokrati a Hnutie Slovensko.

„Keď vyhráš voľby, môžeš obsadzovať funkcie,“ povedal ku kritike riaditeľa SIS Pavla Gašpara. „Nebudem spochybňovať, že si tam predseda vlády niekoho dal. Berie zaňho plnú politickú zodpovednosť,“ dodal.

Pri téme Ukrajiny Kollár povedal, že Robert Fico jej pomáha najviac, ako sa dá. „Viac, ako sme pomáhali my,“ uviedol s tým, že dnes Slovensko dodáva viac nábojov a vojenskej techniky. „Robil by som to, čo robí Fico dnes.“

Kollár ďalej povedal, že hnutie Sme rodina financuje a dáva mu pôžičku. Faktúry z predchádzajúcej kampane vo výške dvoch miliónov vyplatil z predaja časti budovy na Leškovej ulici v Bratislave.

 


