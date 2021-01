Bez negatívneho testu na COVID-19 nebudete môcť ísť do práce. Kde nie je potrebný?

Existujú aj výnimky

Kde test nie je potrebný

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od budúcej stredy bude zakázaný vstup zamestnancov na pracovisko bez negatívneho COVID-19 testu. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) , ktorá je účinná od 27. januára.„Vyhláška upravuje zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských zariadení, zamedziť vstupu osôb do priestorov ich prevádzok, pričom stanovuje množstvo výnimiek z tejto povinnosti pre rôzne skupiny osôb," uvádza ÚVZ.Základnou výnimkou je schopnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 vykonaného v období od 18. januára.Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa vyhlášky.Výnimku pre vstup na pracoviská a iné priestory zamestnávateľa má osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osoba zaočkovaná proti COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní, osoby so zdravotnou kontraindikáciou, onkologickí pacienti, osoba, ktorá mala počas 18. až 26. januára nariadenú izoláciu regionálnym úradom verejného zdravotníctva a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19, či dieťa do desiatich rokov veku.Bez potvrdenia o negatívnom teste je možné vstúpiť do najbližšej maloobchodnej predajne za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným, zariadenia, kde sídli všeobecný lekár či pediater, zariadenia za účelom vykonania RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, na miesto, kde sa koná pohreb blízkej osoby, kde má osoba uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby.Prevádzkovateľ zariadení je oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke.