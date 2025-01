BEZ PEŇAZÍ: Volejbalistky Prešova odstúpili z najvyššej súťaže

Vedenie volejbalového klubu VK Prešov oznámilo okamžité odstúpenie z Niké extraligy žien a zároveň zrušenie ženskej zložky. Dôvodom k tomuto rozhodnutiu bola najmä zlá finančná situácia a chýbajúci partneri.





"Vedenie klubu VK Prešov sa na základe viacerých závažných dôvodov rozhodlo s okamžitou platnosťou odhlásiť tím z najvyššej volejbalovej súťaže a zároveň zrušiť ženskú zložku v klube. Situácia v klube je priamo úmerná slabej ekonomickej podpore športu na Slovensku, slabému záujmu súkromného sektora o volejbal, ale aj v celkovej kríze záujmu detí a mládeže o výkonnostný a vrcholový šport," uvádza sa v oficiálnom stanovisku na facebookovej stránke klubu."Prvým najvážnejším dôvodom tohto rozhodnutia vedenia klubu je zlá finančná situácia, ktorá bola zapríčinená najmä markantným nárastom cien za energie v posledných dvoch rokoch spojených s prenájmom športovej haly. Ani opakované rokovania a stretnutia s kompetentnými osobami z verejných inštitúcií nepriniesli sledovaný zámer - zníženie platieb za energie. Taktiež náklady na dopravu boli veľkou ekonomickou záťažou klubu, keďže sme ako jediný klub z východného Slovenska museli absolvovať najväčšie vzdialenosti. Ďalším závažným dôvodom je skutočnosť, že napriek tomu, že sme boli v extraligovom kolotoči dlhé obdobie jediným zástupcom z východného Slovenska a podarilo sa nám aj získať historicky prvú - bronzovú medailu z majstrovstiev Slovenska žien, nenašli sme ochotu a vôľu žiadneho finančne silného sponzora, partnera, ktorý by bol ochotný podporiť ženský volejbal. Tretím podstatným dôvodom sú nepredvídateľné okolnosti a to sled viacerých zranení kľúčových hráčok a taktiež nepredvídateľné ukončenia športovej činnosti hráčok tesne pred začiatkom súťažného obdobia alebo už počas súťažného obdobia. Napriek enormnej snahe sa nám nepodarilo situáciu v kádri stabilizovať do takej miery, aby sme mohli ďalej dôstojne pokračovať v náročnej súťaži. Nákupy prípadných posíl na rôzne hráčske posty by boli nad naše ekonomické možnosti a znamenali by existenčné ohrozenie aj mládežníckej zložky, čo sme nikdy nechceli a ani tentokrát nechceme pripustiť," uviedol VK Prešov.Prešovčanky sa po 17 odohraných zápasoch nachádzali v tabuľke Niké extraligy na ôsmej priečke, na konte mali štyri víťazstvá a 13 prehier.