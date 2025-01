Košická Steel aréna by mohla navýšiť svoju kapacitu na viac ako 10-tisíc miest, mesto chce hostiť MS v hokeji 2029 – FOTO

Sú pripravení vyhovieť požiadavkám

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pracujú na prezentácii dejísk

Výmena mediálnej kocky

Bohaté skúsenosti Košíc

29.1.2025 (SITA.sk) - Kapacita Steel arény v Košiciach by sa mohla zvýšiť na viac ako 10-tisíc miest, a to v súvislosti s možnosťou usporiadať v roku 2029 v metropole východu Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Možnosť zvýšenia diváckej kapacity potvrdila štúdia uskutočniteľnosti, ktorú nechalo vypracovať občianske združenie Košická aréna.Ako ďalej informuje mesto Košice, rozšírenie kapacity športovej haly nadväzuje na druhú etapu jej plánovanej rekonštrukcie. Tá by mala priniesť opravu strechy, ďalšie zníženie jej energetickej náročnosti, ale aj výmenu zastaralej technológie vetrania a ďalšie modernizačné prvky.Ako uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), Steel aréna je pripravená vyhovieť požiadavkám Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na usporiadanie MS v hokeji. Kapacita Steel arény by sa mala zvýšiť zo súčasných viac ako 8 300 na čosi vyše 10-tisíc miest na sedenie.„V rukách máme štúdiu uskutočniteľnosti tohto projektu a prvotné technické nákresy, ako to vieme urobiť. Kľúčové je pre nás zúženie šírky ľadovej plochy z doterajších 30 metrov na 28 metrov,“ povedal Polaček.Projekt navýšenia kapacity ráta aj s ďalšími nešpecifikovanými stavebnými úpravami v sektoroch na sedenie. Cena za rozšírenie kapacít zatiaľ nie je známa, mala by byť po dokončení stavebnej projektovej dokumentácie.„Pri aktuálnych diváckych návštevách pre nás nemá zmysel uvažovať o ešte výraznejšom navyšovaní kapacity zimného štadióna,“ uviedol generálny manažér Steel arény Martin Schwarc. Doplnil, že vlani bola priemerná návštevnosť na hokejových zápasoch čosi vyše 4 600 divákov.Prihlášku na usporiadanie MS v hokeji podal Slovenský zväz ľadového hokeja začiatkom tohtoročného januára. Ako dejiská podujatia označil Košice i hlavné mesto Bratislava.„Slovenský zväz ľadového hokeja intenzívne pracuje na príprave prezentácie dejísk, štadiónov a našej krajiny, ktorú predstavíme delegátom na Kongrese IIHF v máji. O pridelení organizácie Majstrovstiev sveta 2029 rozhodne hlasovanie členských krajín IIHF. SZĽH úzko spolupracuje so zástupcami miest Bratislava a Košice, ako aj so správcami štadiónov, pričom sme pripravení zabezpečiť podporu a spoluprácu vo všetkých potrebných oblastiach,“ priblížil generálny sekretár zväzu Miroslav Lažo.Medzi podmienky IIHF na otvorenie rokovaní o možnom pridelení organizácie šampionátu na Slovensko patrilo aj rozšírenie kapacity Steel Arény.Prvá fáza veľkej rekonštrukcie Steel arény sa skončila minulý rok na jeseň. Cieľom bolo najmä znížiť jej energetickú náročnosť, inštalované boli napríklad nové technológie chladenia ľadu či nové osvetlenie. Obnovou prešlo aj zázemie pre hráčov, sociálne zariadenia pre verejnosť i svetlík, ktorý bol v havarijnom stave.Rekonštrukcia bez DPH stála viac ako 5,7 milióna eur, pričom päť miliónov získalo OZ Košická aréna z Fondu na podporu športu. Podľa Polačeka priniesla rozsiahlu úsporu nákladov. V pláne je ďalšia fáza rekonštrukcie. Okrem rozšírenia kapacít by mala zahŕňať aj ďalšie úpravy.„Projekt počíta s investíciami do výmeny mediálnej kocky a ukazovateľov skóre, do rekonštrukcie réžie, modernizácie ozvučenia a prenosového systému v hale, výmeny reklamných LED panelov na mediálnu podporu podujatí, výmeny bezpečnostného kamerového systému, servisu a výmeny sedadiel, výmeny mantinelov a plexiskla v hlavnej a tréningovej hale, úpravy okolia zimného štadióna a s opravou strešnej krytiny a náterom vonkajších konštrukcií," priblížilo mesto.Primátor doplnil, že absolvovali neoficiálne rokovania so štátom o možnostiach financovania ďalšej etapy modernizácie. „Rozhodujúcim faktorom bude májový kongres IIHF, na ktorom sa má rozhodovať o dejisku šampionátu v roku 2029. V prípade neúspechu zrejme nebude nevyhnutné navyšovať kapacitu haly, avšak už dnes je jasné, že náš zimný štadión potrebuje ďalšie investície,“ dodal.Košice už MS v hokeji zažili, a to v rokoch 2011 a 2019. Okrem toho má bohaté skúsenosti aj s hostením ďalších športových podujatí, napríklad Medzinárodného maratónu mieru.„Je našou povinnosťou pozerať sa do budúcnosti s ambíciami a jasnou víziou ako zatraktívniť naše mesto a pritiahnuť k nám ešte viac návštevníkov z celého sveta. Práve veľké športové podujatia majú potenciál nakopnúť lokálnu ekonomiku a zviditeľniť Košice na mape Európy a sveta,“ vraví Polaček. Steel aréna tiež bola v minulosti dejiskom viacerých veľkých kultúrnych podujatí.