Liga majstrov: Weiss čaká motivovanejší Bayern, počíta s Müllerom v základe

Futbalový tréner Vladimír Weiss si nemyslí, že minulotýždňová prehra Bayernu Mníchov na pôde Feyenoordu Rotterdam bude mať negatívny vplyv na stredajší zápas nemeckého tímu proti Slovanu Bratislava. Bavori nečakane zakopli, v Holandsku prehrali 0:3 a výrazne si skomplikovali cestu za priamym postupom do osemfinále Ligy majstrov. Ten môžu pri určitej matematike dosiahnuť práve výhrou nad "belasými".





Bayern figuruje v základnej fáze nového formátu Ligy majstrov na pätnástej priečke a má isté miesto v play off o vyraďovaciu časť. Cesta medzi najlepšiu osmičku nie je v jeho rukách, no šancu môže zvýšiť stredajšou výhrou v čo najväčšom pomere. "Nemyslím si, že minulotýždňová prehra bude mať vplyv na výkon Bayernu. Ten zápas sme si pozreli niekoľkokrát, hostia boli lepším mužstvom, no prehrali 0:3. Brankár Feyenoordu mal fantastický deň, hostia zahodili veľa šancí, výsledok hovoril aj o znovuzrodení trénera Briana Priskeho. Na hru Bayernu to však nebude mať žiadny vplyv. Pre nás by bolo, samozrejme, lepšie, ak by mali viac bodov, ale či postúpia ďalej cez osmičku alebo play off je v ich prípade jedno," zhodnotil na utorkovej tlačovej konferencii Weiss.Pre jeho tím je zápas s určitosťou posledný v tomto ročníku Ligy majstrov. Slovan nemá v premiére v milionárskej súťaži momentálne ani bod a patrí mu predposledné miesto, o skóre pred švajčiarskym tímom Young Boys Bern. Do Ligy majstrov sa dostal v prvý rok jej rozšírenia z 32 na 36 tímov, ktorý zároveň znamená osem zápasov s ôsmimi rôznymi súpermi namiesto šiestich duelov proti trom rôznym klubom. "Tento nový model je ťažší pre topfavoritov. Bayern je favorit celej Ligy majstrov, patrí k mojim štyrom ašpirantom na titul. V stredu majú ďalší zápas v domácej Allianz Arene, kde sú, dá sa povedať, neporaziteľní. Majú jedenásť nemeckých titulov za posledných dvanásť rokov, veľa úspechov majú aj v Lige majstrov a výsledkovo patria k najlepším klubom na svete. Preto si myslím, že prehra na Feyenoorde nebude mať negatívny vplyv, práve naopak - budú ešte viac namotivovaní a určite prídu v najsilnejšej zostave," povedal Weiss ohľadom Bayernu. Podľa trénera "belasých" postaví jeho náprotivok Vincent Kompany od začiatku Thomas Müllera, ktorého označil za "dušu mužstva". Tridsaťpäťročný útočník je v Bayerne od roku 2008 a vyhral s ním všetko, čo mohol. Zároveň však už nie je pravidelnou súčasťou základu a chýbal v ňom v troch predchádzajúcich zápasoch."Ja osobne si myslím, že bude hrať Müller od začiatku. Je takou dušou a symbolom mužstva, historicky najlepší strelec, s ním je jednoducho Bayern Bayernom. On a Manuel Neuer k tomu klubu patria. Vie dať gól a strhnúť mužstvo, je to hlavný pomocník trénera," uzavrel Weiss. Šesťnásobný šampión Ligy majstrov odohral v tejto sezóne na domácom štadióne 13 zápasov a nevyhral len dva. S úradujúcim majstrom Bayerom Leverkusen najprv remizoval v ligovom stretnutí 1:1 a v decembri prehral v dueli 3. kola Nemeckého pohára 0:1. V prípade postupu do finále bude mať Bayern výhodu domáceho prostredia, keďže priamy boj o "ušatú trofej" je na programe 31. mája práve v Allianz Aréne.Záverečných osemnásť zápasov ligovej fázy Ligy majstrov sa začína naraz, v stredu o 21.00 SEČ. Ten mníchovský prinesie v priamom prenose Voyo.