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 24hod.sk    Šport

18. júna 2026

Bez trénera zostáva len Edmonton. Hráčov Vegas nepovedie strojca zázraku Tortorella, ktorý ich doviedol do finále


Tagy: NHL

Jim Hiller sa vracia do Toronta, v ktorom v minulosti pôsobil ako asistent trénera. Kanadský klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs má nového trénera, odvolaného Craiga Berubeho nahradil Jim ...



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auston matthews 676x473 18.6.2026 (SITA.sk) - Jim Hiller sa vracia do Toronta, v ktorom v minulosti pôsobil ako asistent trénera.


Kanadský klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs má nového trénera, odvolaného Craiga Berubeho nahradil Jim Hiller. Päťdesiatsedmeročný Kanaďan v profilige zatiaľ viedol len jeden klub, necelé tri sezóny strávil v Los Angeles Kings a "padáka" dostal 1. marca 2026.

Predtým Hiller pôsobil ako asistent trénera v New York Islanders (2019-2022) aj Toronte Maple Leafs (2015-2019). Neprichádza teda do neznámeho prostredia.

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"Som nesmierne nadšený z príležitosti vrátiť sa do Toronta a viesť Maple Leafs. Teším sa, že začnem pracovať s našimi hráčmi a personálom a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby tím dosiahol svoj plný potenciál,“ poznamenal Hiller.

Maple Leafs majú v budúcotýždňovom drafte nováčikov prvú voľbu, keďže minulú sezónu skončili na poslednej priečke Atlantickej divízie a v máji sa stali víťazmi draftovej lotérie.

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Do bojov o Stanleyho pohára nepostúpili prvýkrát od roku 2016. Od roku 2004 vo vyraďovacej časti vyhrali len dve série. Stanley Cup zatiaľ naposledy získali ešte v roku 1967.

"Jim je skúsený tréner, ktorý dobre rozumie tomu, čo je potrebné na víťazstvo v súčasnej NHL. Počas kariéry spolupracoval s úspešnými tímami, vie sa dobre spojiť s hráčmi a prináša jasný prístup za lavičkou. Veríme, že je správna osoba, ktorá povedie náš tím a pomôže nám dosiahnuť naše ciele," uviedol generálny manažér John Chayka.

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V zámorskej hokejovej NHL je aktuálne bez trénera len tím Edmonton Oilers. Bez kouča bol chvíľu aj neúspešný finalista z tejto sezóny Vegas Golden Knights, no odchádzajúceho Johna Tortorellu tam už nahradil Ryan Craig.


Zdroj: SITA.sk - Bez trénera zostáva len Edmonton. Hráčov Vegas nepovedie strojca zázraku Tortorella, ktorý ich doviedol do finále © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL
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