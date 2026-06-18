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 24hod.sk    Šport

18. júna 2026

Olympique Marseille sa vyhol vylúčeniu z pohárovej Európy, od UEFA však dostal mastnú pokutu


Tagy: Ligue 1

Francúzsky klub nedodržal finančné pravidlá UEFA, hrozilo mu vylúčenie z európskych súťaží na dve sezóny. Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille dostal pokutu 10 miliónov eur za ďalšie ...



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soccer_uefa_russia_decision_36234 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Francúzsky klub nedodržal finančné pravidlá UEFA, hrozilo mu vylúčenie z európskych súťaží na dve sezóny.


Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille dostal pokutu 10 miliónov eur za ďalšie nedodržanie finančných pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA). Napriek tomu sa klub vyhol vylúčeniu z pohárovej Európy.

Olympique patrí medzi deväť klubov, ktoré už s UEFA uzavreli "dohodu o vyrovnaní" za porušenie finančných predpisov. Ich účty boli prehodnotené po skončení aktuálnej sezóny. Z týchto deviatich klubov iba AS Rím prekročil stanovené finančné limity a bol tiež pokutovaný.

UEFA vo vyhlásení uviedla, že rozhodnutie kontrolného orgánu pre finančnú kontrolu klubov zohľadnilo "významný a neočakávaný kolaps príjmov z domácich vysielacích práv, čo ovplyvnilo francúzske kluby v sezóne 2025/2026 a naďalej ich ovplyvňuje v sezóne 2026/2027".

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UEFA tiež vzala do úvahy "obmedzený rozsah porušenia". Sankcia pre klub z Marseille pozostávala z pokuty 6 miliónov eur za nedodržanie cieľa a 4 miliónov eur za porušenie pravidiel týkajúcich sa nákladov na káder.

UEFA zároveň varovala, že v prípade, ak klub z pobrežia Stredozemného mora nesplní požadované finančné limity v nasledujúcej sezóne, hrozí mu zákaz účasti v európskych súťažiach. Podľa zdroja rozhodnutie nasledovalo po náročných diskusiách medzi novým výkonným riaditeľom klubu Stéphaneom Richardom a vlastníkom klubu Frankom McCourtom.

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"OM sa tesne vyhlo najhoršiemu, ale vylúčenie bolo veľmi, veľmi blízko. Diskusie boli dlhé a náročné," uviedol zdroj pre AFP.

Klub vydal vyhlásenie, v ktorom potvrdil, že "berie na vedomie" rozhodnutie, ktoré "predovšetkým pripomína ich zodpovednosť" a "prináša so sebou významné požiadavky". Klub sa tiež čoskoro postaví pred DNCG, teda finančný dohľad francúzskeho futbalu.

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V roku 2022 sa Olympique zaviazal k dosiahnutiu kumulatívneho deficitu maximálne 60 miliónov eur počas troch po sebe idúcich sezón. Namiesto toho sa čisté straty klubu naďalej zvyšovali, dosiahli 105 miliónov eur v sezóne 2024/2025 podľa údajov zverejnených DNCG.


Zdroj: SITA.sk - Olympique Marseille sa vyhol vylúčeniu z pohárovej Európy, od UEFA však dostal mastnú pokutu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ligue 1
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