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18. júna 2026
Feyenoord Rotterdam má staronového trénera. Kto nahradil Van Persieho?
Tagy: Eredivisie
Po nevydarenej sezóne sa na lavičku klubu vrátil Giovanni van Bronckhorst. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer má v holandskom klube Feyenoord Rotterdam nového trénera. Vicemajster Eredivisie totiž ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Po nevydarenej sezóne sa na lavičku klubu vrátil Giovanni van Bronckhorst.
Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer má v holandskom klube Feyenoord Rotterdam nového trénera. Vicemajster Eredivisie totiž na pozíciu hlavného kouča angažoval 51-ročného niekdajšieho defenzívneho špecialistu Giovanniho van Bronckhorsta, ktorý už klub v minulosti trénoval v rokoch 2015 až 2019.
V minulej sezóne Feyenoord viedol niekdajší kanonier Robin van Persie a klub z Rotterdamu v ligovej tabuľke zaostal za majstrovským PSV Eindhoven o priepastných 19 bodov. Preto sa vedenie organizácie rozhodlo pre zmenu.
Van Bronckhorst podpísal zmluvu na dva roky s možnosťou predĺženia o ďalší rok. Technický riaditeľ Devy Rigaux uviedol, že táto voľba predstavuje novú kapitolu pre Feyenoord a zdôraznil, že klub chce pokračovať v napĺňaní svojich športových ambícií s trénerom, ktorý kombinuje rozsiahle medzinárodné skúsenosti s hlbokým porozumením kultúry klubu.
Asistentom Van Bronckhorsta bude Sipke Hulshoff, ktorý nedávno pracoval s Arnem Slotom v FC Liverpool.
Feyenoordu sa v ročníku 2025/2026 nedarilo ani v pohárovej Európe. V Lige majstrov klub nestačil na turecký Fenerbahce Istanbul a nedostal sa do ligovej časti. Neskôr v Európskej lige prehral šesť z ôsmich stretnutí, pričom zdolal iba Sturm Graz a Panathinaikos Atény.
Zdroj: SITA.sk - Feyenoord Rotterdam má staronového trénera. Kto nahradil Van Persieho? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer má v holandskom klube Feyenoord Rotterdam nového trénera. Vicemajster Eredivisie totiž na pozíciu hlavného kouča angažoval 51-ročného niekdajšieho defenzívneho špecialistu Giovanniho van Bronckhorsta, ktorý už klub v minulosti trénoval v rokoch 2015 až 2019.
V minulej sezóne Feyenoord viedol niekdajší kanonier Robin van Persie a klub z Rotterdamu v ligovej tabuľke zaostal za majstrovským PSV Eindhoven o priepastných 19 bodov. Preto sa vedenie organizácie rozhodlo pre zmenu.
Van Bronckhorst podpísal zmluvu na dva roky s možnosťou predĺženia o ďalší rok. Technický riaditeľ Devy Rigaux uviedol, že táto voľba predstavuje novú kapitolu pre Feyenoord a zdôraznil, že klub chce pokračovať v napĺňaní svojich športových ambícií s trénerom, ktorý kombinuje rozsiahle medzinárodné skúsenosti s hlbokým porozumením kultúry klubu.
Asistentom Van Bronckhorsta bude Sipke Hulshoff, ktorý nedávno pracoval s Arnem Slotom v FC Liverpool.
Feyenoordu sa v ročníku 2025/2026 nedarilo ani v pohárovej Európe. V Lige majstrov klub nestačil na turecký Fenerbahce Istanbul a nedostal sa do ligovej časti. Neskôr v Európskej lige prehral šesť z ôsmich stretnutí, pričom zdolal iba Sturm Graz a Panathinaikos Atény.
Zdroj: SITA.sk - Feyenoord Rotterdam má staronového trénera. Kto nahradil Van Persieho? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eredivisie
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