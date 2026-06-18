Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

18. júna 2026

Feyenoord Rotterdam má staronového trénera. Kto nahradil Van Persieho?


Tagy: Eredivisie

Po nevydarenej sezóne sa na lavičku klubu vrátil Giovanni van Bronckhorst. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer má v holandskom klube Feyenoord Rotterdam nového trénera. Vicemajster Eredivisie totiž ...



Zdieľať
18.6.2026 (SITA.sk) - Po nevydarenej sezóne sa na lavičku klubu vrátil Giovanni van Bronckhorst.


Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer má v holandskom klube Feyenoord Rotterdam nového trénera. Vicemajster Eredivisie totiž na pozíciu hlavného kouča angažoval 51-ročného niekdajšieho defenzívneho špecialistu Giovanniho van Bronckhorsta, ktorý už klub v minulosti trénoval v rokoch 2015 až 2019.

V minulej sezóne Feyenoord viedol niekdajší kanonier Robin van Persie a klub z Rotterdamu v ligovej tabuľke zaostal za majstrovským PSV Eindhoven o priepastných 19 bodov. Preto sa vedenie organizácie rozhodlo pre zmenu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Van Bronckhorst podpísal zmluvu na dva roky s možnosťou predĺženia o ďalší rok. Technický riaditeľ Devy Rigaux uviedol, že táto voľba predstavuje novú kapitolu pre Feyenoord a zdôraznil, že klub chce pokračovať v napĺňaní svojich športových ambícií s trénerom, ktorý kombinuje rozsiahle medzinárodné skúsenosti s hlbokým porozumením kultúry klubu.

Asistentom Van Bronckhorsta bude Sipke Hulshoff, ktorý nedávno pracoval s Arnem Slotom v FC Liverpool.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Feyenoordu sa v ročníku 2025/2026 nedarilo ani v pohárovej Európe. V Lige majstrov klub nestačil na turecký Fenerbahce Istanbul a nedostal sa do ligovej časti. Neskôr v Európskej lige prehral šesť z ôsmich stretnutí, pričom zdolal iba Sturm Graz a Panathinaikos Atény.


Zdroj: SITA.sk - Feyenoord Rotterdam má staronového trénera. Kto nahradil Van Persieho? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eredivisie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bez trénera zostáva len Edmonton. Hráčov Vegas nepovedie strojca zázraku Tortorella, ktorý ich doviedol do finále
<< predchádzajúci článok
Rozhodcovia nevideli loptičku v oute, tenista sa bránil. Za protesty ho diskvalifikovali, apeluje na zmenu pravidiel ATP – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 