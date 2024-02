Bezdymové novinky VEEV ONE a VEEV NOW sú už aj na Slovenku. Dospelým fajčiarom môžu pomôcť pri zdolávaní zlozvyku

VEEV ONE: Vrecková veľkosť, premyslený dizajn

23.2.2024 (SITA.sk) -Prečo sú bezdymové alternatívy ku klasickým cigaretám vhodnejšie? Pretože produkujú výrazne nižšie hladiny škodlivín ako klasické cigarety. Tie vznikajú najmä pri horení tabaku, rovnako ako pri ňom vzniká škodlivý cigaretový dym a čo je ešte podstatnejšie, aj nebezpečný decht - zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Naopak, bezdymové zariadenia tabak iba nahrievajú, netvoria tak dym, ale aerosól. Bezdymové alternatívy v podobe produktov VEEV ONE alebo VEEV NOW, ktoré sú dostupné už aj na slovenskom trhu, tak ponúkajú dospelým fajčiarom možnosť urobiť pozitívnejšiu zmenu.VEEV ONE je cenovo dostupné a intuitívne vapovacie zariadenie s prepracovaným dizajnom, ktoré je vybavené kompaktnou keramickou technológiou nahrievania. Zariadenie je vybavené kompaktnou keramickou technológiou nahrievania, ktorá zabezpečuje konzistentnú chuť, a systémom detekcie nízkeho obsahu e-liquidu, ktorý zabraňuje spálenej chuti. Zariadenie nepotrebuje žiadne čistenie ani dopĺňanie e-liquidu. Je k dispozícii v piatich farbách: Luscious Pink, Velvet Black, Freshy Green, Electric Purple, Silky Grey.VEEV NOW je jednorazová e-cigareta. Vďaka svojej premyslenej konštrukcii nevyžaduje žiadnu údržbu – či už čistenie, alebo nabíjanie. VEEV NOW prichádza vo farebnom prevedení – jemné grafitové alebo strieborné. Zariadenie sa môže pochváliť hliníkovým puzdrom, ktoré je možné recyklovať.Avšak obe zariadenia VEEV ONE aj VEEV NOW sú súčasťou programu spoločnosti Philip Morris na spätný odber zariadení. Použité alebo poškodené zariadenia môžete odniesť do ktorejkoľvek predajne IQOS, odkiaľ budú ich recyklovateľné komponenty odoslané na recykláciu.Bezdymové zariadenia VEEV ONE a VEEV NOW produkujú v porovnaní s cigaretami v prieme o 99 percent menej škodlivín, nie sú však bez rizika. Obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Sú však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.