Zamestnancov Kauflandu čaká ďalšie zvyšovanie platov, nástupná mzda na pozícii predavač za 5 rokov stúpla o takmer 30%

23.2.2024 (SITA.sk) -Maloobchodný reťazec má za cieľ patriť medzi najlepšie platiacich zamestnávateľov v segmente, preto pravidelne sleduje situáciu na slovenskom pracovnom trhu. Hoci výška zákonnej minimálnej mzdy je od januára 2024 stanovená na 750 eur, v Kauflande stanovili internú minimálnu mzdu pre pozíciu pokladník/predavač(ka) pri 38,75 hodinovom úväzku až na 1 050 eur, čo je o 40 % viac.vysvetľuje Karin Marková, riaditeľka oblasti pred ľudské zdroje spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Za každou silnou a úspešnou spoločnosťou stoja práve spokojní a motivovaní zamestnanci, a tak si reťazec dáva záležať, aby sa všetci, ktorí sú zamestnaní v jeho predajniach, v logistickom centre či v administratíve, v práci cítili spokojne. Ako férový zamestnávateľ kladie dôraz aj na férové odmeňovanie, preto pravidelne prehodnocuje platové podmienky. Len nástupná mzda na pozícii pokladník/predavač(ka) sa za posledných päť rokov zvýšila takmer o 30 %.dodáva riaditeľka oblasti pred ľudské zdroje Karin Marková.Okrem atraktívneho finančného ohodnotenia ponúka reťazec ľuďom, ktorí preň pracujú, aj voľno nad rámec zákonnej dovolenky, sabatikal určený na regeneráciu, kartu Multisport so vstupom do rôznych športových zariadení alebo službu Cafetéria. Na zozname zaujímavých benefitov nájdu aj pravidelné vitamínové balíčky a ovocné dni, finančné príspevky pri rôznych životných situáciách, vrátane Vianoc, ale tiež športový deň či teambuildingové aktivity a po novom aj príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Nezabúda ani na deti svojich zamestnancov, ktorých okrem finančného príspevku privíta Baby balíček a pravidelné balíčky pre školákov pri rôznych príležitostiach. Počas leta môžu rodičia prihlásiť svoje deti do letného tábora, pričom od Kauflandu získajú štedrý príspevok vo výške 85 % z celkovej ceny týždenného pobytu.Reťazec poskytuje množstvo pracovných príležitostí v centrále, v logistickom centre v Ilave, aj v 79 predajniach po celom Slovensku a je stabilným a zodpovedným zamestnávateľom pre obyvateľov vo všetkých regiónoch. Ako kľúčový hráč na pracovnom trhu dlhodobo patrí medzi Top zamestnávateľov a svoje kvality potvrdil už šiestykrát, keď získal ocenenie Top Employer Slovensko 2024.