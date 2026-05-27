 24hod.sk    Zo zahraničia

27. mája 2026

Maďarský parlament zrušil plán odchodu krajiny z Medzinárodného trestného súdu



Poslanci veľkou väčšinou odhlasovali zrušenie rozhodnutia, ktoré minulý rok presadila vláda Viktora Orbána.



27.5.2026 (SITA.sk) - Poslanci veľkou väčšinou odhlasovali zrušenie rozhodnutia, ktoré minulý rok presadila vláda Viktora Orbána.

Maďarský parlament v stredu výraznou väčšinou hlasov zrušil plán odchodu krajiny z Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý minulý rok iniciovala nacionalistická vláda bývalého premiéra Viktora Orbána.



Drvivá väčšina


Za zrušenie zákona o vystúpení z ICC hlasovalo v 199-člennom parlamente 133 poslancov, proti bolo 37 a piati sa zdržali hlasovania.


Krok prišiel len niekoľko dní pred tým, ako mal 2. júna nadobudnúť účinnosť ročný proces vystúpenia krajiny zo súdu so sídlom v Haagu.



Deportácie ukrajinských detí


Orbánova vláda oznámila zámer opustiť ICC minulý rok po tom, čo súd vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina pre podozrenia z nezákonných deportácií ukrajinských detí počas vojny na Ukrajine. Budapešť rozhodnutie kritizovala a tvrdila, že súd sa stal politickým nástrojom.


Medzinárodný trestný súd vznikol v roku 2002 na základe Rímskeho štatútu a stíha osoby podozrivé z genocídy, vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a agresie.


Členské štáty sú povinné spolupracovať pri vykonávaní zatykačov a ďalších rozhodnutí súdu.



Orbánove spory


Maďarsko patrilo medzi zakladajúcich členov ICC, no Orbánova vláda sa v posledných rokoch dostávala do čoraz ostrejších sporov s európskymi inštitúciami aj medzinárodnými organizáciami pre otázky právneho štátu, migrácie a vzťahov s Ruskom.





Zdroj: SITA.sk - Maďarský parlament zrušil plán odchodu krajiny z Medzinárodného trestného súdu

