|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iveta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. mája 2026
Maďarský parlament zrušil plán odchodu krajiny z Medzinárodného trestného súdu
Poslanci veľkou väčšinou odhlasovali zrušenie rozhodnutia, ktoré minulý rok presadila vláda Viktora Orbána.
Zdieľať
Maďarský parlament v stredu výraznou väčšinou hlasov zrušil plán odchodu krajiny z Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý minulý rok iniciovala nacionalistická vláda bývalého premiéra Viktora Orbána.
Drvivá väčšina
Za zrušenie zákona o vystúpení z ICC hlasovalo v 199-člennom parlamente 133 poslancov, proti bolo 37 a piati sa zdržali hlasovania.
Krok prišiel len niekoľko dní pred tým, ako mal 2. júna nadobudnúť účinnosť ročný proces vystúpenia krajiny zo súdu so sídlom v Haagu.
Deportácie ukrajinských detí
Orbánova vláda oznámila zámer opustiť ICC minulý rok po tom, čo súd vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina pre podozrenia z nezákonných deportácií ukrajinských detí počas vojny na Ukrajine. Budapešť rozhodnutie kritizovala a tvrdila, že súd sa stal politickým nástrojom.
Medzinárodný trestný súd vznikol v roku 2002 na základe Rímskeho štatútu a stíha osoby podozrivé z genocídy, vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a agresie.
Členské štáty sú povinné spolupracovať pri vykonávaní zatykačov a ďalších rozhodnutí súdu.
Orbánove spory
Maďarsko patrilo medzi zakladajúcich členov ICC, no Orbánova vláda sa v posledných rokoch dostávala do čoraz ostrejších sporov s európskymi inštitúciami aj medzinárodnými organizáciami pre otázky právneho štátu, migrácie a vzťahov s Ruskom.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský parlament zrušil plán odchodu krajiny z Medzinárodného trestného súdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Bezgluténová kaša TOMU VER od COOP Jednota získala prvenstvo na prestížnej medzinárodnej súťaži v Amsterdame
Vládny kabinet rokuje na východe Slovenska, témou sú investície a pracovné príležitosti