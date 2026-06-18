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18. júna 2026
Bezgólový duel rozhodol Yirenkyi v 95. minúte. Ghana triumfovala nad Panamou v daždivom Toronte – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Africký tím zvíťazil napriek tomu, že nemal k dispozícii stredopoliara Villarrealu Thomasa Parteyho, ktorý čelí v Británii súdnemu procesu za znásilnenie. Ghana v Toronte zvíťazila nad Panamou v ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Africký tím zvíťazil napriek tomu, že nemal k dispozícii stredopoliara Villarrealu Thomasa Parteyho, ktorý čelí v Británii súdnemu procesu za znásilnenie.
Ghana v Toronte zvíťazila nad Panamou v zápase skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale. Stalo sa tak v najdramatickejších momentoch zápasu - v nadstavenom čase druhého polčasu.
Caleb Yirenkyi sa stal hrdinom, keď strelil víťazný gól v 95. minúte, čím rozburácal tisíce fanúšikov národného tímu v najväčšom kanadskom meste.
Oba tímy si v prvom polčase ťažko vytvárali šance, no niekoľko ich bolo. Brankári ostali neprekonaní, no africký celok ani raz nevystrelil.
Druhé dejstvo sa odohralo za stáleho dažďa, ale to povzbudilo krajiny k útočnej hre, ktorá bola vytrvalejšia. Hoci pekné akcie pribúdali, góly však nepadali a zdalo sa, že všetko speje k bezgólovej remíze.
Yirenkyi však skóroval a ghanský tréner Carlos Queiroz sa po góle obrátil na fanúšikov svojho tímu a povzbudil ich k oslave. Africký štát prebral len pár mesiacov pred začiatkom turnaja.
Tento duel z neho urobil len druhého kouča, ktorý sa predstavil na piatich po sebe idúcich majstrovstvách sveta. V roku 2010 viedol Portugalsko a Irán v rokoch 2014, 2018 a 2022.
Ghana triumfovala napriek tomu, že nemala k dispozícii stredopoliara Villarrealu Thomasa Parteyho, ktorý čelí v Británii súdnemu procesu za znásilnenie. Kanadské úrady mu v súvislosti s prípadom odmietli udeliť vízum.
Zdroj: SITA.sk - Bezgólový duel rozhodol Yirenkyi v 95. minúte. Ghana triumfovala nad Panamou v daždivom Toronte – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ghana v Toronte zvíťazila nad Panamou v zápase skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale. Stalo sa tak v najdramatickejších momentoch zápasu - v nadstavenom čase druhého polčasu.
Caleb Yirenkyi sa stal hrdinom, keď strelil víťazný gól v 95. minúte, čím rozburácal tisíce fanúšikov národného tímu v najväčšom kanadskom meste.
Oba tímy si v prvom polčase ťažko vytvárali šance, no niekoľko ich bolo. Brankári ostali neprekonaní, no africký celok ani raz nevystrelil.
Druhé dejstvo sa odohralo za stáleho dažďa, ale to povzbudilo krajiny k útočnej hre, ktorá bola vytrvalejšia. Hoci pekné akcie pribúdali, góly však nepadali a zdalo sa, že všetko speje k bezgólovej remíze.
Yirenkyi však skóroval a ghanský tréner Carlos Queiroz sa po góle obrátil na fanúšikov svojho tímu a povzbudil ich k oslave. Africký štát prebral len pár mesiacov pred začiatkom turnaja.
Tento duel z neho urobil len druhého kouča, ktorý sa predstavil na piatich po sebe idúcich majstrovstvách sveta. V roku 2010 viedol Portugalsko a Irán v rokoch 2014, 2018 a 2022.
Ghana triumfovala napriek tomu, že nemala k dispozícii stredopoliara Villarrealu Thomasa Parteyho, ktorý čelí v Británii súdnemu procesu za znásilnenie. Kanadské úrady mu v súvislosti s prípadom odmietli udeliť vízum.
Zdroj: SITA.sk - Bezgólový duel rozhodol Yirenkyi v 95. minúte. Ghana triumfovala nad Panamou v daždivom Toronte – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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