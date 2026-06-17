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17. júna 2026

Práca snov. Futbaloví nadšenci dostanú lukratívnu sumu za sledovanie MS 2026, jeden dal preto výpoveď


Tagy: Fanúšikovia Financie MS vo futbale 2026 Mzda

Neúprosný harmonogram rozšíreného turnaja so 48 tímami znamená, že to bude maratón a nie šprint. Keď sa Kevin Kotoko dozvedel, že ho vybrali za jedného z dvoch divákov majstrovstiev sveta v ...



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17.6.2026 (SITA.sk) - Neúprosný harmonogram rozšíreného turnaja so 48 tímami znamená, že to bude maratón a nie šprint.


Keď sa Kevin Kotoko dozvedel, že ho vybrali za jedného z dvoch divákov majstrovstiev sveta v televízii Fox, bez váhania ponuku prijal. Kto by to odmietol? Dostane 50-tisíc dolárov (asi 43 154 eur) za sledovanie všetkých 104 zápasov na svetovom šampionáte.

Jediným problémom je, že musí sledovať každý duel v na mieru vyrobenej sledovacej kocke v srdci Times Square.

"Dal som výpoveď. Vo štvrtok som sa dozvedel, že som vyhral súťaž, a tak som im v piatok povedal, že to bude môj posledný deň!" povedal Akoto, fanúšik Liverpoolu z Floridy, ktorý pracoval ako čašník v reštaurácii.

Zvláštny zážitok


O spomenutý priestor sa bude deliť ďalších šesť týždňov s Austinom Franklinom. Súčasťou dohody je, že obaja budú počas celého turnaja "vytvárať obsah pre sociálne siete, zaznamenávať ich reakcie a komunikovať s fanúšikmi".

"Občas zabudnem, že sme tu. Chvíľu sledujem stretnutie a potom sa pozriem na Kevina a vidím nad sebou 30 ľudí, ktorí väčšinou sledujú zápasy. Je to zvláštny zážitok," uviedol influencer z Philadelphie Franklin pre web theguardian.com.

Akoto ho doplnil, že snažia zostať autentickí. Chcú nájsť rovnováhu medzi sledovaním duelov a ukázaním toho, čo robia v kocke na Times Square.

Ich prítomnosť na jednej z najrušnejších ulíc mesta určite pritiahla veľký záujem. Jeden zvedavý divák sa ich pýtal, či budú počas celého turnaja bývať v kocke a ďalší zase, kam chodia na toaletu. Franklinovi príde vtipné, že niekedy má 15 minút na to, aby našiel záchod.

V honosnom hoteli, v ktorom obaja bývajú, sú k dispozícii rôzne zariadenia a vo vnútri kocky sa podáva aj jedlo inšpirované jednotlivými zúčastnenými národmi na MS.

Štyri duely denne


Neúprosný harmonogram rozšíreného turnaja so 48 tímami znamená, že to bude maratón a nie šprint. Počas nasledujúcich troch týždňov sa každý deň hrajú štyri zápasy.

"Myslím si, že je to len o tom, že sa snažíme najesť a uistiť sa, že si udržiavame energiu a staráme sa o seba," dodal Akoto s tým, že fandí Ghane, keďže sa tam narodil.

"Sedím na gauči a pozerám futbal. Je to celkom zábava. Je to akoby duch svetového šampionátu. Máme prakticky dokonalú prácu," doplnil kolegu Franklin.


Zdroj: SITA.sk - Práca snov. Futbaloví nadšenci dostanú lukratívnu sumu za sledovanie MS 2026, jeden dal preto výpoveď © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Financie MS vo futbale 2026 Mzda
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