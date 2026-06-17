|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adolf
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. júna 2026
Práca snov. Futbaloví nadšenci dostanú lukratívnu sumu za sledovanie MS 2026, jeden dal preto výpoveď
Neúprosný harmonogram rozšíreného turnaja so 48 tímami znamená, že to bude maratón a nie šprint. Keď sa Kevin Kotoko dozvedel, že ho vybrali za jedného z dvoch divákov majstrovstiev sveta v ...
Zdieľať
17.6.2026 (SITA.sk) - Neúprosný harmonogram rozšíreného turnaja so 48 tímami znamená, že to bude maratón a nie šprint.
Keď sa Kevin Kotoko dozvedel, že ho vybrali za jedného z dvoch divákov majstrovstiev sveta v televízii Fox, bez váhania ponuku prijal. Kto by to odmietol? Dostane 50-tisíc dolárov (asi 43 154 eur) za sledovanie všetkých 104 zápasov na svetovom šampionáte.
Jediným problémom je, že musí sledovať každý duel v na mieru vyrobenej sledovacej kocke v srdci Times Square.
"Dal som výpoveď. Vo štvrtok som sa dozvedel, že som vyhral súťaž, a tak som im v piatok povedal, že to bude môj posledný deň!" povedal Akoto, fanúšik Liverpoolu z Floridy, ktorý pracoval ako čašník v reštaurácii.
O spomenutý priestor sa bude deliť ďalších šesť týždňov s Austinom Franklinom. Súčasťou dohody je, že obaja budú počas celého turnaja "vytvárať obsah pre sociálne siete, zaznamenávať ich reakcie a komunikovať s fanúšikmi".
"Občas zabudnem, že sme tu. Chvíľu sledujem stretnutie a potom sa pozriem na Kevina a vidím nad sebou 30 ľudí, ktorí väčšinou sledujú zápasy. Je to zvláštny zážitok," uviedol influencer z Philadelphie Franklin pre web theguardian.com.
Akoto ho doplnil, že snažia zostať autentickí. Chcú nájsť rovnováhu medzi sledovaním duelov a ukázaním toho, čo robia v kocke na Times Square.
Ich prítomnosť na jednej z najrušnejších ulíc mesta určite pritiahla veľký záujem. Jeden zvedavý divák sa ich pýtal, či budú počas celého turnaja bývať v kocke a ďalší zase, kam chodia na toaletu. Franklinovi príde vtipné, že niekedy má 15 minút na to, aby našiel záchod.
V honosnom hoteli, v ktorom obaja bývajú, sú k dispozícii rôzne zariadenia a vo vnútri kocky sa podáva aj jedlo inšpirované jednotlivými zúčastnenými národmi na MS.
Neúprosný harmonogram rozšíreného turnaja so 48 tímami znamená, že to bude maratón a nie šprint. Počas nasledujúcich troch týždňov sa každý deň hrajú štyri zápasy.
"Myslím si, že je to len o tom, že sa snažíme najesť a uistiť sa, že si udržiavame energiu a staráme sa o seba," dodal Akoto s tým, že fandí Ghane, keďže sa tam narodil.
"Sedím na gauči a pozerám futbal. Je to celkom zábava. Je to akoby duch svetového šampionátu. Máme prakticky dokonalú prácu," doplnil kolegu Franklin.
Zdroj: SITA.sk - Práca snov. Futbaloví nadšenci dostanú lukratívnu sumu za sledovanie MS 2026, jeden dal preto výpoveď © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď sa Kevin Kotoko dozvedel, že ho vybrali za jedného z dvoch divákov majstrovstiev sveta v televízii Fox, bez váhania ponuku prijal. Kto by to odmietol? Dostane 50-tisíc dolárov (asi 43 154 eur) za sledovanie všetkých 104 zápasov na svetovom šampionáte.
Jediným problémom je, že musí sledovať každý duel v na mieru vyrobenej sledovacej kocke v srdci Times Square.
"Dal som výpoveď. Vo štvrtok som sa dozvedel, že som vyhral súťaž, a tak som im v piatok povedal, že to bude môj posledný deň!" povedal Akoto, fanúšik Liverpoolu z Floridy, ktorý pracoval ako čašník v reštaurácii.
Zvláštny zážitok
O spomenutý priestor sa bude deliť ďalších šesť týždňov s Austinom Franklinom. Súčasťou dohody je, že obaja budú počas celého turnaja "vytvárať obsah pre sociálne siete, zaznamenávať ich reakcie a komunikovať s fanúšikmi".
"Občas zabudnem, že sme tu. Chvíľu sledujem stretnutie a potom sa pozriem na Kevina a vidím nad sebou 30 ľudí, ktorí väčšinou sledujú zápasy. Je to zvláštny zážitok," uviedol influencer z Philadelphie Franklin pre web theguardian.com.
Akoto ho doplnil, že snažia zostať autentickí. Chcú nájsť rovnováhu medzi sledovaním duelov a ukázaním toho, čo robia v kocke na Times Square.
Ich prítomnosť na jednej z najrušnejších ulíc mesta určite pritiahla veľký záujem. Jeden zvedavý divák sa ich pýtal, či budú počas celého turnaja bývať v kocke a ďalší zase, kam chodia na toaletu. Franklinovi príde vtipné, že niekedy má 15 minút na to, aby našiel záchod.
V honosnom hoteli, v ktorom obaja bývajú, sú k dispozícii rôzne zariadenia a vo vnútri kocky sa podáva aj jedlo inšpirované jednotlivými zúčastnenými národmi na MS.
Štyri duely denne
Neúprosný harmonogram rozšíreného turnaja so 48 tímami znamená, že to bude maratón a nie šprint. Počas nasledujúcich troch týždňov sa každý deň hrajú štyri zápasy.
"Myslím si, že je to len o tom, že sa snažíme najesť a uistiť sa, že si udržiavame energiu a staráme sa o seba," dodal Akoto s tým, že fandí Ghane, keďže sa tam narodil.
"Sedím na gauči a pozerám futbal. Je to celkom zábava. Je to akoby duch svetového šampionátu. Máme prakticky dokonalú prácu," doplnil kolegu Franklin.
Zdroj: SITA.sk - Práca snov. Futbaloví nadšenci dostanú lukratívnu sumu za sledovanie MS 2026, jeden dal preto výpoveď © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Modrič sa medzi mladíkmi cíti mladší, je odhodlaný užiť si svoje posledné MS
Modrič sa medzi mladíkmi cíti mladší, je odhodlaný užiť si svoje posledné MS