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18. júna 2026
Čo prinieslo prvé kolo na MS? Drahé vstupenky, hviezdy ťahali svoje tímy, senzácia z Kapverd a divák Ronaldo – VIDEO
Až 12 skupín s dokopy 48 účastníkmi majú za sebou úvodné zápasy na svetovom šampionáte, a preto nastal čas na hodnotenie. Prvé kolo na majstrovstvách sveta vo futbale sa skončilo. Až 12 skupín s ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Až 12 skupín s dokopy 48 účastníkmi majú za sebou úvodné zápasy na svetovom šampionáte, a preto nastal čas na hodnotenie.
Prvé kolo na majstrovstvách sveta vo futbale sa skončilo. Až 12 skupín s dokopy 48 účastníkmi majú za sebou úvodné zápasy na svetovom šampionáte, a preto nastal čas na hodnotenie.
Prinieslo skvelý výkon Lionela Messiho, ktorý sa vrátil o niekoľko rokov späť, plné štadióny a tím Kapverd, ktorý šokoval Španielsko. Bolo však toho omnoho viac.
Zdalo sa, že Messiho odysea na majstrovstvách sveta dosiahla svoj vrchol v Katare pred štyrmi rokmi, keď zdvihol trofej pre svetového šampióna nad hlavu.
S blížiacimi sa 39. narodeninami argentínsky kapitán neodolal poslednému pokusu o najväčší futbalový grál a v Kansas City zaznamenal pamätný i prvý hetrik na MS.
Jeho góly proti Alžírsku vyrovnali historický rekord Miroslava Kloseho na majstrovstvách sveta v počte strelených gólov - obaja ich majú na konte 16 gólov. Francúzsky útočník Kylian Mbappé zaostáva len o dva góly. "Nakoniec je to len štatistika a nič viac," povedal nadšený Messi.
Žiadne čísla nedokážu dostatočne zhrnúť Messiho genialitu, ale pomáhajú vyrozprávať príbeh muža, ktorý naďalej oslňuje na svetovej scéne. Proti Rakúsku má útočník Interu Miami šancu prekonať rekord a ďalej posilniť svoju pozíciu jedného z najlepších hráčov, akého kedy futbal mal.
Cristiano Ronaldo sa dostal do centra pozornosti v úvodnom zápase Portugalska proti Demokratickej republike Kongo. Ďalšie tri hviezdy Mbappé, Erling Haaland strelili dva góly a už spomenutý Messi tri.
Hráč saudskoarabského Al-Nassr však bol v Houstone pri remíze 1:1 prevažne len prizerajúcim sa divákom. Na konte mal len 25 dotykov s loptou a bolo to najmenej v dueli na významnom turnaji za Portugalsko, keď odohral celé stretnutie.
Ronaldo, ktorý sa blíži k tisícke gólov v kariére za klub a národný tím, odohral už 10 súbojov po sebe na významných podujatiach bez toho, aby sa presadil. Tréner Roberto Martínez čelí nezávideniahodnému rozhodnutiu, či nenasadiť v základnej zostave hráča, ktorý má za sebou jednu z najpozoruhodnejších kariér v histórii futbalu.
Brankár Kapverd Vozinha, ktorý sa rozplakal, keď ho objímali spoluhráči, bol jedným z určujúcich faktorov pri remíze s aktuálnym majstrom Európy zo Španielska. Súostrovie s niečo vyše 500-tisíc obyvateľmi prekvapilo azda všetkých.
Očakávalo sa, že "La Furia Roja" v Atlante zvíťazí, ale narazila na 40-ročného gólmana, ktorý v minulosti chytal za AS Trenčín, a národ odhodlaný zanechať stopu pri svojom debute na MS.
Týmto krokom Kapverdy zasadili ranu kritikom rozšíreného turnaja so 48 tímami, vrátane prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina, ktorý tvrdil, že formát povedie k "úplne nezaujímavým" zápasom.
Vozinhove hrdinské činy z neho okamžite urobili senzáciu na sociálnych sieťach. Z 50-tisíc sledovateľov na sociálnej sieti pred duelom so Španielskom ich razom má vyše 13 miliónov - viac ako ikona NFL Patrick Mahomes a hviezda NBA Victor Wembanyama.
Pohľad na Levi's Stadium v Santa Clare, ktorý tento rok hostil Super Bowl, zaplnený takmer do posledného miesta na stretnutie Rakúska a Jordánska dokázal, že vysoké ceny vstupeniek divákov neodradili.
FIFA uviedla, že oficiálna účasť 68 527 fanúšikov bola súčasťou celkového počtu 281 223 fanúšikov, ktorí v utorok 16. júna prešli turniketmi, čím prekonala predchádzajúci rekord MS za jeden deň, ktorý bol 277 070 a bol stanovený 28. júna 1994.
Na posledných dvoch svetových šampionátoch v rokoch 2018 a 2022 boli udelené vždy iba štyri červené karty, čo je výrazný pokles oproti predchádzajúcim turnajom.
Vyzeralo to, že tentoraz sa to číslo navýši, keď v úvodnom zápase medzi Mexiko a Južnou Afrikou boli vylúčení až traja futbalisti.
Zdá sa však, že výkon brazílskeho rozhodcu Wiltona Sampaia viedol k tomu, že FIFA upozornila arbitrov, aby boli opatrnejší pri siahaní po červenej karte. V ďalších 23 zápasoch nebol vylúčený ani jediný hráč.
Zdroj: SITA.sk - Čo prinieslo prvé kolo na MS? Drahé vstupenky, hviezdy ťahali svoje tímy, senzácia z Kapverd a divák Ronaldo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvé kolo na majstrovstvách sveta vo futbale sa skončilo. Až 12 skupín s dokopy 48 účastníkmi majú za sebou úvodné zápasy na svetovom šampionáte, a preto nastal čas na hodnotenie.
Prinieslo skvelý výkon Lionela Messiho, ktorý sa vrátil o niekoľko rokov späť, plné štadióny a tím Kapverd, ktorý šokoval Španielsko. Bolo však toho omnoho viac.
Stále na to má
Zdalo sa, že Messiho odysea na majstrovstvách sveta dosiahla svoj vrchol v Katare pred štyrmi rokmi, keď zdvihol trofej pre svetového šampióna nad hlavu.
S blížiacimi sa 39. narodeninami argentínsky kapitán neodolal poslednému pokusu o najväčší futbalový grál a v Kansas City zaznamenal pamätný i prvý hetrik na MS.
Jeho góly proti Alžírsku vyrovnali historický rekord Miroslava Kloseho na majstrovstvách sveta v počte strelených gólov - obaja ich majú na konte 16 gólov. Francúzsky útočník Kylian Mbappé zaostáva len o dva góly. "Nakoniec je to len štatistika a nič viac," povedal nadšený Messi.
Žiadne čísla nedokážu dostatočne zhrnúť Messiho genialitu, ale pomáhajú vyrozprávať príbeh muža, ktorý naďalej oslňuje na svetovej scéne. Proti Rakúsku má útočník Interu Miami šancu prekonať rekord a ďalej posilniť svoju pozíciu jedného z najlepších hráčov, akého kedy futbal mal.
Bezzubý Ronaldo
Cristiano Ronaldo sa dostal do centra pozornosti v úvodnom zápase Portugalska proti Demokratickej republike Kongo. Ďalšie tri hviezdy Mbappé, Erling Haaland strelili dva góly a už spomenutý Messi tri.
Hráč saudskoarabského Al-Nassr však bol v Houstone pri remíze 1:1 prevažne len prizerajúcim sa divákom. Na konte mal len 25 dotykov s loptou a bolo to najmenej v dueli na významnom turnaji za Portugalsko, keď odohral celé stretnutie.
Ronaldo, ktorý sa blíži k tisícke gólov v kariére za klub a národný tím, odohral už 10 súbojov po sebe na významných podujatiach bez toho, aby sa presadil. Tréner Roberto Martínez čelí nezávideniahodnému rozhodnutiu, či nenasadiť v základnej zostave hráča, ktorý má za sebou jednu z najpozoruhodnejších kariér v histórii futbalu.
Pamätný výkon
Brankár Kapverd Vozinha, ktorý sa rozplakal, keď ho objímali spoluhráči, bol jedným z určujúcich faktorov pri remíze s aktuálnym majstrom Európy zo Španielska. Súostrovie s niečo vyše 500-tisíc obyvateľmi prekvapilo azda všetkých.
Očakávalo sa, že "La Furia Roja" v Atlante zvíťazí, ale narazila na 40-ročného gólmana, ktorý v minulosti chytal za AS Trenčín, a národ odhodlaný zanechať stopu pri svojom debute na MS.
Týmto krokom Kapverdy zasadili ranu kritikom rozšíreného turnaja so 48 tímami, vrátane prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina, ktorý tvrdil, že formát povedie k "úplne nezaujímavým" zápasom.
Vozinhove hrdinské činy z neho okamžite urobili senzáciu na sociálnych sieťach. Z 50-tisíc sledovateľov na sociálnej sieti pred duelom so Španielskom ich razom má vyše 13 miliónov - viac ako ikona NFL Patrick Mahomes a hviezda NBA Victor Wembanyama.
Plné štadióny napriek drahým vstupenkám
Pohľad na Levi's Stadium v Santa Clare, ktorý tento rok hostil Super Bowl, zaplnený takmer do posledného miesta na stretnutie Rakúska a Jordánska dokázal, že vysoké ceny vstupeniek divákov neodradili.
FIFA uviedla, že oficiálna účasť 68 527 fanúšikov bola súčasťou celkového počtu 281 223 fanúšikov, ktorí v utorok 16. júna prešli turniketmi, čím prekonala predchádzajúci rekord MS za jeden deň, ktorý bol 277 070 a bol stanovený 28. júna 1994.
Červené karty
Na posledných dvoch svetových šampionátoch v rokoch 2018 a 2022 boli udelené vždy iba štyri červené karty, čo je výrazný pokles oproti predchádzajúcim turnajom.
Vyzeralo to, že tentoraz sa to číslo navýši, keď v úvodnom zápase medzi Mexiko a Južnou Afrikou boli vylúčení až traja futbalisti.
Zdá sa však, že výkon brazílskeho rozhodcu Wiltona Sampaia viedol k tomu, že FIFA upozornila arbitrov, aby boli opatrnejší pri siahaní po červenej karte. V ďalších 23 zápasoch nebol vylúčený ani jediný hráč.
Zdroj: SITA.sk - Čo prinieslo prvé kolo na MS? Drahé vstupenky, hviezdy ťahali svoje tímy, senzácia z Kapverd a divák Ronaldo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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