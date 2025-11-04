Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Karol
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. novembra 2025

V priebehu októbra Rusi na Ukrajinu zhodili viac ako 5 300 navádzaných bômb


Tagy: vojna na Ukrajine

Ruské sily v októbri prudko zvýšili počet útokov na ukrajinské územie navádzanými leteckými bombami. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_68647 1 676x456 4.11.2025 (SITA.sk) - Ruské sily v októbri prudko zvýšili počet útokov na ukrajinské územie navádzanými leteckými bombami. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedlo to ukrajinské ministerstvo obrany.


Podľa rezortu v priebehu októbra Rusi zhodili na pozície ukrajinských obranných síl a mestá na frontovej línii viac ako 5 328 navádzaných leteckých bômb. „Je to najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku tohto roka,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Ukrajinské ministerstvo obrany dodalo, že za ostatných desať mesiacov ruské sily na Ukrajinu zhodili približne 40-tisíc leteckých bômb, čo je rovnaký počet ako za celý minulý rok.

V nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusi v priebehu uplynulého týždňa použili na útoky proti Ukrajine takmer 1 500 dronov, 1 170 navádzaných leteckých bômb a viac ako 70 rakiet.


Zdroj: SITA.sk - V priebehu októbra Rusi na Ukrajinu zhodili viac ako 5 300 navádzaných bômb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člnky, ktoré chceli prekročiť Dneper
<< predchádzajúci článok
Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 