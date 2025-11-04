|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karol
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. novembra 2025
V priebehu októbra Rusi na Ukrajinu zhodili viac ako 5 300 navádzaných bômb
Tagy: vojna na Ukrajine
Ruské sily v októbri prudko zvýšili počet útokov na ukrajinské územie navádzanými leteckými bombami. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská ...
Zdieľať
4.11.2025 (SITA.sk) - Ruské sily v októbri prudko zvýšili počet útokov na ukrajinské územie navádzanými leteckými bombami. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedlo to ukrajinské ministerstvo obrany.
Podľa rezortu v priebehu októbra Rusi zhodili na pozície ukrajinských obranných síl a mestá na frontovej línii viac ako 5 328 navádzaných leteckých bômb. „Je to najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku tohto roka,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ukrajinské ministerstvo obrany dodalo, že za ostatných desať mesiacov ruské sily na Ukrajinu zhodili približne 40-tisíc leteckých bômb, čo je rovnaký počet ako za celý minulý rok.
V nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusi v priebehu uplynulého týždňa použili na útoky proti Ukrajine takmer 1 500 dronov, 1 170 navádzaných leteckých bômb a viac ako 70 rakiet.
Zdroj: SITA.sk - V priebehu októbra Rusi na Ukrajinu zhodili viac ako 5 300 navádzaných bômb © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa rezortu v priebehu októbra Rusi zhodili na pozície ukrajinských obranných síl a mestá na frontovej línii viac ako 5 328 navádzaných leteckých bômb. „Je to najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku tohto roka,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ukrajinské ministerstvo obrany dodalo, že za ostatných desať mesiacov ruské sily na Ukrajinu zhodili približne 40-tisíc leteckých bômb, čo je rovnaký počet ako za celý minulý rok.
V nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusi v priebehu uplynulého týždňa použili na útoky proti Ukrajine takmer 1 500 dronov, 1 170 navádzaných leteckých bômb a viac ako 70 rakiet.
Zdroj: SITA.sk - V priebehu októbra Rusi na Ukrajinu zhodili viac ako 5 300 navádzaných bômb © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člnky, ktoré chceli prekročiť Dneper
Ukrajinská námorná pechota zničila dva ruské člnky, ktoré chceli prekročiť Dneper
<< predchádzajúci článok
Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov
Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov