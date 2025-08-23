Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

23. augusta 2025

Bezpečnosť musia chrániť len naši ľudia, SNS navrhuje zákon proti cudzincom v polícii



Národniari predložili do parlamentu návrh zákona, podľa ktorého sa obecným policajtom môže stať len občan SR. Slovenská ...



65f80a92db140554620688 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) - Národniari predložili do parlamentu návrh zákona, podľa ktorého sa obecným policajtom môže stať len občan SR. Slovenská národná strana (SNS) o tom informovala na sociálnej sieti. Tento krok má podľa slov SNS zabezpečiť, aby ochranu verejného poriadku a bezpečnosti v obciach a mestách vykonávali len ľudia pevne spätí so svojou krajinou. Novela zákona má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.


Národniari pripomenuli, že dlhodobo presadzujú, aby výkon verejnej moci bol v rukách občanov Slovenska. „Obecná polícia je zložka, ktorá priamo prichádza do kontaktu s obyvateľmi a zabezpečuje poriadok v každodennom živote. Túto úlohu musia vykonávať výhradne tí, ktorí majú prirodzený vzťah a záväzok voči SR," uviedla SNS.

Predseda strany Andrej Danko je presvedčený, že bezpečnosť miest a obcí musí byť v rukách Slovákov. „Je prirodzené, že ten, kto nosí uniformu obecnej polície, má byť občanom SR. Ide o dôveru, stabilitu a spravodlivosť voči našim občanom. Tento návrh je jasným signálom, že SNS stojí vždy na strane Slovenska a našich ľudí,“ vyhlásil Danko. Prijatie zákona podľa národniarov posilní bezpečnosť a upevní dôveru v obecné polície.



Zdroj: SITA.sk - Bezpečnosť musia chrániť len naši ľudia, SNS navrhuje zákon proti cudzincom v polícii

