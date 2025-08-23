|
Sobota 23.8.2025
Meniny má Filip
|
23. augusta 2025
Bezpečnosť musia chrániť len naši ľudia, SNS navrhuje zákon proti cudzincom v polícii
Národniari predložili do parlamentu návrh zákona, podľa ktorého sa obecným policajtom môže stať len občan SR. Slovenská ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Národniari predložili do parlamentu návrh zákona, podľa ktorého sa obecným policajtom môže stať len občan SR. Slovenská národná strana (SNS) o tom informovala na sociálnej sieti. Tento krok má podľa slov SNS zabezpečiť, aby ochranu verejného poriadku a bezpečnosti v obciach a mestách vykonávali len ľudia pevne spätí so svojou krajinou. Novela zákona má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.
Národniari pripomenuli, že dlhodobo presadzujú, aby výkon verejnej moci bol v rukách občanov Slovenska. „Obecná polícia je zložka, ktorá priamo prichádza do kontaktu s obyvateľmi a zabezpečuje poriadok v každodennom živote. Túto úlohu musia vykonávať výhradne tí, ktorí majú prirodzený vzťah a záväzok voči SR," uviedla SNS.
Predseda strany Andrej Danko je presvedčený, že bezpečnosť miest a obcí musí byť v rukách Slovákov. „Je prirodzené, že ten, kto nosí uniformu obecnej polície, má byť občanom SR. Ide o dôveru, stabilitu a spravodlivosť voči našim občanom. Tento návrh je jasným signálom, že SNS stojí vždy na strane Slovenska a našich ľudí,“ vyhlásil Danko. Prijatie zákona podľa národniarov posilní bezpečnosť a upevní dôveru v obecné polície.
