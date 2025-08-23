Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

23. augusta 2025

U pasažiera prepukla lietadlová choroba, stroj Easyjet musel urobiť otočku a vrátiť sa na letisko


Lietadlo spoločnosti Easyjet smerujúce z Francúzska do Portugalska sa muselo otočiť vo vzduchu a vrátiť sa na letisko v Lyone, keď sa cestujúci v delíriu pokúšal vlámať do kokpitu lietadla. Incident sa stal v ...



Zdieľať
portugal_easyjet_92065 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) - Lietadlo spoločnosti Easyjet smerujúce z Francúzska do Portugalska sa muselo otočiť vo vzduchu a vrátiť sa na letisko v Lyone, keď sa cestujúci v delíriu pokúšal vlámať do kokpitu lietadla. Incident sa stal v piatok večer a francúzska polícia o ňom informovala v sobotu. Muža zadržali ostatní cestujúci na čas, kým lietadlo nepristálo, uviedla polícia.


Let z Lyonu do Porta sa krátko po štarte vrátil do Lyonu pre správanie sa cestujúceho na palube. Lietadlo čakala polícia a keď cestujúceho vyviedla, let pokračoval do Porta,“ uviedla vo vyhlásení firma Easyjet.

Podľa polície cestujúcim, kvôli ktorému sa lietadlo muselo vrátiť, je 26-ročný portugalský štátny príslušník. Lekárske vyšetrenie ukázalo, že u muža prepukla kinetóza čiže lietadlová choroba. Hospitalizovali ho vo Francúzsku.


Zdroj: SITA.sk - U pasažiera prepukla lietadlová choroba, stroj Easyjet musel urobiť otočku a vrátiť sa na letisko © SITA Všetky práva vyhradené.

