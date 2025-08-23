|
Sobota 23.8.2025
Meniny má Filip
|
23. augusta 2025
U pasažiera prepukla lietadlová choroba, stroj Easyjet musel urobiť otočku a vrátiť sa na letisko
Lietadlo spoločnosti Easyjet smerujúce z Francúzska do Portugalska sa muselo otočiť vo vzduchu a vrátiť sa na letisko v Lyone, keď sa cestujúci v delíriu pokúšal vlámať do kokpitu lietadla. Incident sa stal v ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Lietadlo spoločnosti Easyjet smerujúce z Francúzska do Portugalska sa muselo otočiť vo vzduchu a vrátiť sa na letisko v Lyone, keď sa cestujúci v delíriu pokúšal vlámať do kokpitu lietadla. Incident sa stal v piatok večer a francúzska polícia o ňom informovala v sobotu. Muža zadržali ostatní cestujúci na čas, kým lietadlo nepristálo, uviedla polícia.
„Let z Lyonu do Porta sa krátko po štarte vrátil do Lyonu pre správanie sa cestujúceho na palube. Lietadlo čakala polícia a keď cestujúceho vyviedla, let pokračoval do Porta,“ uviedla vo vyhlásení firma Easyjet.
Podľa polície cestujúcim, kvôli ktorému sa lietadlo muselo vrátiť, je 26-ročný portugalský štátny príslušník. Lekárske vyšetrenie ukázalo, že u muža prepukla kinetóza čiže lietadlová choroba. Hospitalizovali ho vo Francúzsku.
