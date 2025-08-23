Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filip
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. augusta 2025

Divadlo Jána Palárika sa rozsvieti vo farbách Ukrajiny, v Trnave si tak pripomenú Deň nezávislosti Ukrajiny


Tagy: Deň nezávislosti Ukrajiny Divadlo Jána Palárika trnavský župan

„Spomínam si, že nás správa o začiatku ruskej agresie na Ukrajine zastihla počas rokovania združenia samosprávnych krajov SK8 v Košiciach. Okamžite sme sa s ostatnými ...



Zdieľať
iko_0091u 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) -



„Spomínam si, že nás správa o začiatku ruskej agresie na Ukrajine zastihla počas rokovania združenia samosprávnych krajov SK8 v Košiciach. Okamžite sme sa s ostatnými županmi svorne zhodli, že musíme prejaviť solidaritu a ešte v ten deň sme na sídelné budovy žúp vyvesili ukrajinské vlajky. Odvtedy sme hľadali spôsoby, ako pomôcť, a to predovšetkým odídencom,“ spomína trnavský župan Jozef Viskupič na začiatok vojny na Ukrajine.

Ako pripomenul, aj v Trnavskom kraji zabezpečili pre Ukrajincov ubytovanie, stravu, tlmočenie, psychologickú a materiálnu pomoc, bezplatnú prímestskú dopravu a pracovné príležitosti v školách, kultúrnych inštitúciách a zariadeniach sociálnych služieb. Podporu zo strany Trnavského kraja ocenilo v ďakovnom liste aj Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.

Trnavská župa si 34. výročie vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny pripomenie osvetlením Divadla Jána Palárika modrou a žltou farbou. Bude to symbolom toho, že podpora a spolupatričnosť neutíchajú. „Je to symbolické gesto, ale s hlbokým významom, a to špeciálne v období prebiehajúcich rokovaní o mierovom riešení vojny. Chceme, aby ľudia na Ukrajine vedeli, že na nich nezabúdame, ale tiež, aby si aj naši obyvatelia uvedomili, že sloboda a demokracia si vyžadujú starostlivosť a upevňovanie,“ uzavrel Viskupič.







Zdroj: SITA.sk - Divadlo Jána Palárika sa rozsvieti vo farbách Ukrajiny, v Trnave si tak pripomenú Deň nezávislosti Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň nezávislosti Ukrajiny Divadlo Jána Palárika trnavský župan
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini si uctil hrdinov SNP v Tribečských horách, varoval pred opakovaním chýb minulosti – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Bezpečnosť musia chrániť len naši ľudia, SNS navrhuje zákon proti cudzincom v polícii

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 