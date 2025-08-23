|
Sobota 23.8.2025
23. augusta 2025
Divadlo Jána Palárika sa rozsvieti vo farbách Ukrajiny, v Trnave si tak pripomenú Deň nezávislosti Ukrajiny
„Spomínam si, že nás správa o začiatku ruskej agresie na Ukrajine zastihla počas rokovania združenia samosprávnych krajov SK8 v Košiciach. Okamžite sme sa s ostatnými ...
Zdieľať
23.8.2025
„Spomínam si, že nás správa o začiatku ruskej agresie na Ukrajine zastihla počas rokovania združenia samosprávnych krajov SK8 v Košiciach. Okamžite sme sa s ostatnými županmi svorne zhodli, že musíme prejaviť solidaritu a ešte v ten deň sme na sídelné budovy žúp vyvesili ukrajinské vlajky. Odvtedy sme hľadali spôsoby, ako pomôcť, a to predovšetkým odídencom,“ spomína trnavský župan Jozef Viskupič na začiatok vojny na Ukrajine.
Ako pripomenul, aj v Trnavskom kraji zabezpečili pre Ukrajincov ubytovanie, stravu, tlmočenie, psychologickú a materiálnu pomoc, bezplatnú prímestskú dopravu a pracovné príležitosti v školách, kultúrnych inštitúciách a zariadeniach sociálnych služieb. Podporu zo strany Trnavského kraja ocenilo v ďakovnom liste aj Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.
Trnavská župa si 34. výročie vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny pripomenie osvetlením Divadla Jána Palárika modrou a žltou farbou. Bude to symbolom toho, že podpora a spolupatričnosť neutíchajú. „Je to symbolické gesto, ale s hlbokým významom, a to špeciálne v období prebiehajúcich rokovaní o mierovom riešení vojny. Chceme, aby ľudia na Ukrajine vedeli, že na nich nezabúdame, ale tiež, aby si aj naši obyvatelia uvedomili, že sloboda a demokracia si vyžadujú starostlivosť a upevňovanie,“ uzavrel Viskupič.
Zdroj: SITA.sk - Divadlo Jána Palárika sa rozsvieti vo farbách Ukrajiny, v Trnave si tak pripomenú Deň nezávislosti Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
