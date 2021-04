V semifinále Európskej ligy sú anglickí velikáni Manchester United a Arsenal, Slavia utrpela doma debakel (video)

Historická pečať

Studená sprcha pre Čechov

Villarreal postúpil prvýkrát od roku 2016

Najúspešnejší tréner

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Anglický futbal bude mať dvojnásobné zastúpenie v semifinále Európskej ligy 2020/2021. Odvetné štvrťfinálové zápasy rozhodli o tom, že medzi štyri najlepšie tímy európskej klubovej súťaže číslo 2 postúpili Manchester United FC Arsenal , CF Villarreal a AS Rím . Vo výhľade ja aj prípadné anglické finále, keďže semifinálové dvojice tvoria Manchester United - AS Rím a Villarreal - Arsenal.Dosiaľ posledné čisto anglické finále EL sa hralo v roku 2019, Chelsea si poradila s Arsenalom 4:1. Prvé zápasy aktuálneho semifinále odohrajú 29. apríla, odvety prídu na rad 6. mája. Finále je naplánované na 26. mája do poľského mesta Gdansk.Manchester United sa po roku opäť objavil v semifinále Európskej ligy. Svojho štvrťfinálového súpera Granadu zdolal v oboch zápasoch 2:0 a stále môže nadviazať na svoj zatiaľ posledný európsky triumf zo sezóny 2016/2017. Vtedy vyhrali "Červení diabli" EL ešte pod vedením Josého Mourinha, teraz majú na lavičke Oleho Gunnara Solskjaera , s ktorým dosiaľ iba štyrikrát neuspeli v semifinále rôznych súťaží."Tešíme sa na konfrontáciu s Rimanmi, ktorí majú bohatú klubovú históriu. V minulosti sa nám darilo proti talianskym súperom. Viem, že hrali dobre v oboch zápasoch proti Ajaxu . Majú pevnú obranu ako všetky talianske tímy a v šestnástke súpera nebezpečného Edina Džeka. Bolo by fajn zakončiť sezónu ziskom trofeje," povedal Solskjaer, cituje ho aj portál BBC.Postup ManUtd medzi štyri najlepšie tímy EL má aj historickú pečať. V semifinále niektorej z európskych klubových súťaží sa futbalisti z Old Trafford ocitli dovedna po osemnásty raz, čo je takmer rekordný zápis. Spomedzi anglických klubov je lepší iba FC Liverpool s 19 účasťami. Talianskemu zástupcovi AS Rím stačila v odvete aj remíza 1:1 s Ajaxom Amsterdam. Prvý zápas v Amsterdame vyhrali Rimania 2:1.Suverénny postup zaznamenali aj hráči Arsenalu. V pražskom Edene strelili do bránky Slavie tri góly v rozpätí siedmich minút prvého polčasu a v 24. min viedli 3:0. Po zmene strán hostia pridali ešte jeden presný zásah, zatiaľ čo domáci nedokázali ani kozmeticky upraviť konečný výsledok. Prehra 0:4 bola po nádejnej remíze v Londýne studená sprcha pre českého majstra.V drese Slavie odohral prvý polčas slovenský stredopoliar Jakub Hromada, v 20. min videl žltú kartu a práve po jeho faule sa pískal pokutový kop, z ktorého francúzsky kapitán Arsenalu Alexandre Lacazette zvýšil na priebežných 2:0 pre hostí. "Boli sme naplno v zápase hneď od začiatku a v neľahkých časoch dosiahli dôležité a presvedčivé víťazstvo," zhodnotil tréner Arsenalu Mikel Arteta "Krátko po zápase sme všetci veľmi smutní. Cítili sme šancu na postup, ale Arsenal nám ukázal, aké je to veľké mužstvo. Dokázali sme v tejto sezóne veľa, ale toto je smutný koniec," poznamenal brankár Slavie Ondřej Kolář na klubovom webe.Španielsky Villarreal sa po víťazstve 1:0 v Záhrebe tešil v odvete z triumfu 2:1 a prvýkrát od roku 2016 postúpil medzi štyri najlepšie tímy EL. Góly Villarrealu strelili v závere prvého polčasu Paco Alcácer a Gerard Moreno, v 74. min znížil na konečných 1:2 z pohľadu chorvátskeho zástupcu Mislav Oršič.Pikantne vyznieva fakt, že trénerom Villarrealu je Unai Emery , ktorý v roku 2019 priviedol práve Arsenal do finále EL. Teraz nastúpi v rovnakej súťaži proti svojmu bývalému klubu. A Villarreal rozhodne nebude bez šance, keďže Emery predtým dokonca trikrát za sebou (2014 - 2016) priviedol k víťazstvu v Európskej ligy iný španielsky tím FC Sevilla."Bude to naozaj náročné, ak si uvedomíme, že Unai Emery je pravdepodobne najúspešnejší tréner tejto európskej súťaže," podotkol Arteta. "Moja minulosť v Arsenale nie je dôležitá. Pred nami je semifinále a to je vždy veľká výzva bez ohľadu na súpera. Význam Európskej ligy stúpa z roka na rok, napríklad aj tým, že víťaz získa miestenku do Ligy majstrov," uviedol Emery, cituje ho denník Marca.