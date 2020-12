Bezpečnostná rada Banskobystrického kraja navrhuje hygienikom zatvoriť vleky aj kostoly

Zlá situácia v kraji

Opatrenia nad rámec

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v Banskobystrickom kraji zareagovala na svojom stredajšom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica.V tejto súvislosti prijala viacero odporúčaní smerom k regionálnym úradom verejného zdravotníctva v kraji a bezpečnostnej rade štátu.Okrem iného odporúča zavrieť kostoly, vleky či zakázať návštevy v zariadeniach sociálnych služieb. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Podľa údajov ministerstva zdravotníctva je už Banskobystrický kraj druhý najhorší po Trenčianskom v počtoch nových prípadov pozitívne testovaných na COVID-19, tiež v počte hospitalizovaných a počte pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.„Dnes zasadala mimoriadna Bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica, na ktorej sme prijali viaceré odporúčania smerom k regionálnym hygienikom v jednotlivých okresoch i smerom k Bezpečnostnej rade SR. Najdôležitejšie je znížiť pohyb ľudí, preto prosím všetkých, zostaňte doma a strávte sviatky len v kruhu tých najbližších. Situácia je naozaj kritická a nemocnice sa blížia k maximálnym kapacitám naplnenosti,“ povedal Ján Lunter , predseda BBSK a člen bezpečnostnej rady kraja. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v kraji v stredu preto bezpečnostná rada odporučila prijať v potrebnom rozsahu dostupné opatrenia za účelom zníženia mobility obyvateľstva, a to aj nad rámec celoštátnych opatrení. Konkrétne im, najmenej s platnosťou do 10. januára 2021, odporučila zakázať prevádzku lanových dráh a vlekov v celom kraji.Zavrieť by mali aj prevádzky poskytovania hotelových služieb ako aj všetkých ďalších ubytovacích zariadení, zakázať odporúča návštevy v zariadeniach sociálnych služieb, konzumáciu nápojov a potravín na verejnosti a tiež verejné slúženie náboženských obradov za prítomnosti verejnosti.„Prognózy z ministerstva zdravotníctva hovoria o mimoriadne nepriaznivom vývoji počtu hospitalizovaných. V priebehu najbližších dvoch týždňov predpokladajú, že počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 len v Banskobystrickom kraji prekročia číslo 500. Veľkú časť z nich budú pritom, pravdepodobne, tvoriť ľudia nad 65 rokov, ktorí sú rizikovou skupinou, a pri ktorých je vysoký predpoklad, že budú potrebovať umelú pľúcnu ventiláciu. Tu narážame na ľudské a materiálne limity nemocníc,“ dodal prednosta Okresného úradu Banská Bystrica a predseda bezpečnostnej rady kraja Martin Dolinaj.