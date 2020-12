Polícia varuje pred vydieračskými správami, podvodníci žiadajú bitciony

Odporučenie polície

Trestné oznámenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia SR upozorňuje verejnosť na vydieračské emaily, ktoré sa pred Vianocami šíria prostredníctvom internetu. Ako uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti, odosielateľ emailu používateľovi napíše, že „vie o tom, že navštevoval stránky pre dospelých, do počítača mu nahral trójskeho koňa a má jeho fotky“.Následne požaduje odosielateľ zaslanie bitcoinov a „na oplátku nepošle tieto súbory tretím osobám. Tentokrát žiada odosielateľ zaplatiť v bitcoinoch 1 350 dolárov do 48 hodín“.Polícia zdôrazňuje, že tieto emaily sú nebezpečnejšie, pretože na rozdiel od predošlých neobsahujú veľa lámanej slovenčiny, ale pôsobia, že email bol odoslaný z konta príjemcu.„V súvislosti s podozrivými emailovými správami, ktorých odosielateľ nie je prijímateľovi známy odporúčame, aby ste v žiadnom prípade na takúto emailovú správu nereagovali, neodpovedali, neotvárali prípadné prílohy podozrivého emailu a emailové správy tohto typu zmazali či zaradili medzi nevyžiadanú emailovú poštu, do takzvaného spamu,“ vyzvala polícia. Odporučila, aby bol používateľ za každých okolností obozretný.„V prípade, ak je oznamovateľovi spôsobená škoda a má podozrenie, že došlo k nezákonnému konaniu, môže podať trestné oznámenie na ktoromkoľvek najbližšom útvare policajného zboru alebo na prokuratúre a predložiť konkrétne dôkazy o tom, že bol takýto trestný čin spáchaný,“ ozrejmila polícia.V takomto prípade vykoná Policajný zbor SR v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky úkony vedúce k zisteniu páchateľa.