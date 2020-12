Zavedenie tehotenskej dávky prezidentka podpísala, má však výhrady

Potreba rovnosti

Nárok na tehotenskú dávku

Minimálna suma

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu podpísala novelu zákona o sociálnom poistení , ktorou sa od apríla budúceho roka na Slovensku zavedie tehotenská dávka pre takmer 21-tisíc tehotných žien.Výhrady má však k odlišnej sume tehotenskej dávky pre bežnú tehotnú poistenkyňu a pre tehotnú policajtku alebo vojačku. Kým bežná poistenkyňa dostane tehotenskú dávku najmenej v sume 215,50 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci, tehotné policajtky a vojačky majú dostávať dávku v pevnej sume 200 eur mesačne."Prezidentka upozorňuje na potrebu rovnosti poskytovania dávky bez ohľadu na to, či ide o poistenkyne podľa zákona o sociálnom poistení alebo o policajtky alebo profesionálne vojačky," uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec obrany by preto podľa hlavy štátu mali napraviť spôsob výpočtu dávky tak, aby mali policajtky a profesionálne vojačky rovnaké podmienky."Schválený zákon prezidentka vníma ako pozitívum pre tehotné ženy, očakáva však odstránenie spomínaného nedostatku. Ak takýto stav bude pretrvávať aj po nadobudnutí účinnosti zákona, prezidentka sa obráti na Ústavný súd SR s návrhom na posúdenie súladu zákona s ústavou," dodal Strižinec.Nárok na tehotenskú dávku od apríla budúceho roka vznikne žene od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda po ukončení 12. týždňa tehotenstva, ak žena bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.Výška tehotenskej dávky dosiahne 15 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, nebude však nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu.Minimálna suma tehotenskej dávky pre živnostníčky a zamestnankyne v budúcom roku pri 30-dňovom mesiaci dosiahne 215,50 eura. Maximálna výška tehotenskej dávky pre ženy, ktoré v hrubom zarábajú 2 184 eur a viac, budúci rok bude vyše 320 eur mesačne. Na tehotenskú dávku budú mať nárok aj tehotné policajtky a vojačky.Žena stratí nárok na vyplácanie tehotenskej dávky dňom skončenia tehotenstva. Zavedenie tehotenskej dávky by malo v budúcom roku zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne o 39,4 milióna eur, v roku 2022 o 61,8 milióna eur a v roku 2023 o 64,3 milióna eur.Pre nepracujúce tehotné študentky vysokých škôl a plnoleté tehotné študentky stredných škôl, ktorým nevznikne nárok na priznanie tehotenskej dávky, sa od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu zavedie tehotenské štipendium v sume 200 eur. Na takéto štipendium má mať nárok približne 750 študentiek mesačne. Sumu tehotenského štipendia bude môcť vláda zvýšiť nariadením.