14. októbra 2025

Slovensko má za sebou rekordný august, počet ubytovaných hostí priniesol turizmu historický míľnik


Slovenský cestovný ruch zažil v auguste 2025 historicky najvyšší počet návštevníkov. Po prvý raz sa počet hostí ubytovaných v domácich ...



14.10.2025 (SITA.sk) - Slovenský cestovný ruch zažil v auguste 2025 historicky najvyšší počet návštevníkov. Po prvý raz sa počet hostí ubytovaných v domácich zariadeniach dostal nad hranicu 800-tisíc osôb, čím sa sektor po piatich rokoch vrátil na predpandemickú úroveň návštevnosti.


Ubytovacie zariadenia evidovali v auguste presne 808-tisíc hostí, čo predstavuje medziročný nárast takmer o deväť percent a zároveň o približne 16-tisíc osôb viac než v rekordnom lete 2019.



Najvyšší prírastok hlási Žilinský kraj


Výrazný vplyv na tieto čísla mal návrat zahraničných návštevníkov, ktorých počet prekročil 320-tisíc, pričom medziročne stúpol až o sedemnásť percent. Zahraničný dopyt tak takmer dorovnal úroveň spred pandémie, keď za rekordom z roku 2019 zaostal iba o 1,7-tisíca osôb, teda o pol percenta. Napriek tomu dve tretiny všetkých hostí tvorili domáci návštevníci, ktorých bolo 484-tisíc.



Oproti minulému roku ide o takmer štvorpercentný nárast a zároveň o tretiu najvyššiu augustovú úroveň domácej návštevnosti v histórii. Hostia v auguste strávili viac ako 2,2 milióna nocí, čo je medziročný nárast o 6,6 percenta. Priemerná dĺžka pobytu dosiahla 2,8 noci.


Medziročný rast zaznamenali všetky kraje Slovenska. Najvyšší prírastok hlásil Žilinský kraj, kde sa počet návštevníkov zvýšil o 12,3 percenta a po prvý raz sa priblížil k míľniku 200-tisíc ubytovaných osôb. Bratislavský aj Prešovský kraj evidovali vyše 150-tisíc hostí. Spolu tieto tri regióny tvorili 63 percent celkovej návštevnosti Slovenska.



Rýchlejšie pribúdali zahraniční turisti


Historicky najvyššiu mesačnú návštevnosť s prenocovaním dosiahli až piati z ôsmich krajov, okrem Žilinského a Prešovského aj Banskobystrický, Košický a Trnavský kraj. Bratislavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj zostali mierne pod svojím rekordom z augusta 2019, čo podľa odborníkov súvisí s regionálnymi špecifikami dopytu, kde významnú úlohu zohrávajú prírodné atrakcie, kultúrne centrá a veľkomestský turizmus.


V súhrne za prvých osem mesiacov roka 2025 sa v slovenských zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 4,3 milióna hostí, čo je medziročný nárast o šesť percent. Rýchlejšie pritom pribúdali zahraniční turisti než domáci. Celkový počet prenocovaní vzrástol o päť percent. V porovnaní s historickým maximom z roku 2019 chýbalo k jeho dorovnaniu už len 1,4 percenta, čo predstavuje približne 59-tisíc osôb, pričom väčšina tohto rozdielu naďalej pochádza zo zahraničného segmentu.



Nová etapa slovenského turizmu


Analytik Tomáš Boháček z 365.bank považuje augustový rekord za symbolické prekonanie pandemických výpadkov a zároveň za vstup do novej etapy slovenského turizmu. Podľa neho ide o dôkaz, že sektor je schopný vrátiť sa na trajektóriu rastu, aj keď čelí viacerým výzvam. Upozorňuje, že aj keď počet hostí rastie, priemerná dĺžka pobytu pod hranicou troch nocí znamená, že ubytovacie zariadenia musia dosahovať rekordné objemy len na to, aby udržali tržby na stabilnej úrovni.



Krátkodobosť pobytov, najmä cez víkendy v mestách a turistických centrách, zvyšuje tlak na prevádzkové kapacity a zároveň znižuje potenciál dodatočnej útraty za služby. Zároveň poukazuje na ekonomické riziká, ktoré môžu dopyt po cestovaní v najbližších mesiacoch ovplyvniť. Oslabovanie ekonomiky, rast cien a klesajúca kúpna sila domácností môžu najmä v zimných mesiacoch a v roku 2026 viesť k opatrnejšiemu správaniu domácich spotrebiteľov.


Cestovný ruch je citlivý na zmeny reálnych príjmov. V čase rastúcich nákladov domácnosti odkladajú výdavky na voľnočasové aktivity ako prvé," vysvetľuje Bohaček. Za jednu z najväčších výziev považuje potrebu rovnomernejšieho rozloženia návštevnosti počas roka. Keďže august je už kapacitne na maxime, ďalší rast musí byť viazaný na jarné, jesenné a zimné obdobie.



Symbol konca pandémie


Riešením by podľa Boháčka mohlo byť prepojenie domáceho a zahraničného dopytu cez cielený marketing, rozvoj kongresového turizmu a vytváranie atraktívnych produktov pre mimosezónu.


Prispieť by mohol aj Fond na podporu cestovného ruchu, ktorý má však zatiaľ obmedzené kapacity. Z dlhodobého hľadiska podľa neho slovenský cestovný ruch síce dosiahol kvantitatívne úspechy, no budúcnosť odvetvia bude závisieť od schopnosti predĺžiť pobyty, zvýšiť kvalitu služieb a lepšie využiť potenciál jednotlivých regiónov.


Ak sa tieto ciele podarí naplniť, môže sa súčasný rekord z augusta 2025 stať nielen symbolom konca pandémie, ale aj začiatkom novej, stabilnejšej éry slovenského turizmu. Potenciál tu určite máme, ostáva ho len využiť podnikateľmi aj vládou," uzatvára Tomáš Boháček.



Výsledky okomentoval aj Huliak


K výsledkom letnej sezóny sa pozitívne vyjadril aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.


Tieto výsledky jasne ukazujú, že vznik samostatného ministerstva cestovného ruchu a športu mal svoje opodstatnenie. Cestovný ruch si zaslúžil vlastnú pozornosť, systematickú podporu a strategické riadenie. Dnes vidíme, že cielené opatrenia, ktoré zavádzame, prinášajú merateľné výsledky – viac hostí, väčšie príjmy pre regióny a celkové oživenie slovenského turizmu," uviedol Huliak.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko má za sebou rekordný august, počet ubytovaných hostí priniesol turizmu historický míľnik © SITA Všetky práva vyhradené.

