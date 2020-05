Bezplatná preprava pre deti, žiakov a študentov bude obnovená

Ako pracuje ZSSK (2014 – 2019)









2014

2015

2016

2017

2018

2019





Hospodársky výsledok (tis. €)

-6 379

-5 889

-5 152

-4 045

6

28





Tržby z prepravy (tis. €)

89 615

70 218

69 299

80 733

84 330

89 429





Tržby z prepravy/vlakokilometre

2,91

2,20

2,20

2,47

2,51

2,59





Celkový počet prepravených cestujúcich

47 287 894

57 274 910

65 605 732

72 473 077

73 807 854

77 356 524





Platiaci cestujúci

44 573 553

32 657 833

38 923 731

45 720 762

46 514 947

47 798 224





Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu

2 714 341

24 617 077

26 682 001

26 752 315

27 292 907

29 558 300





Cestujúci vlakmi InterCity

647 294

314 634

24 709

705 684

791 695

817 958





Imobilní cestujúci, ktorí využili asistenciu

1 147

1 808

2 036

2 472

2 702

3 189





Bicykle

83 048

105 667

132 993

149 726

164 320

178 080





Vozidlá (autá, motorky,…)

16 386

15 684

17 290

19 693

20 422

20 717





Psy

47 704

50 462

51 935

53 994

56 699

58 650





Celkový počet vypravených vlakov

516 279

524 343

529 550

526 944

544 364

555 124





Vlakokilometre

30 791 181

31 855 984

31 477 066

32 640 950

33 649 149

34 503 178





Osobokilometre

2 503 987 902

3 081 246 834

3 193 721 688

3 759 923 848

3 815 146 560

4 003 730 560





Zamestnanci

5 841

5 949

5 924

5 952

5 877

5 832





Priemerná mzda

912,58

956,25

990,50

1 038,22

1 117,64

1 232,74





Medziročný nárast mzdy

2,92 %

4,79 %

3,58 %

4,82 %

7,65 %

10,30 %





Inflácia

-0,1 %

-0,3 %

-0,5 %

1,4 %

2,5 %

2,9 %







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) bude odv plnom rozsahu obnovená bezplatná preprava pre deti, žiakov a študentov. K tomuto kroku dochádza z dôvodu čiastočného otvorenia škôl a školských zariadení.Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal povedal:Bezplatná preprava pre žiakov a študentov do 26 rokov vrátane školopovinných detí od 6 do 16 rokov bola od 1. 4. 2020 až do odvolania dočasne pozastavená na základe rozhodnutia vlády SR.uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Bezplatná preprava je poskytovaná vybraným skupinám obyvateľstva na základe rozhodnutia vlády SR od 17. 11. 2014, pričom jej objednávateľom je MDV SR.Informačný servis