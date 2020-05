Obchodná komora navrhuje zmraziť minimálnu mzdu a nepáči sa jej ani Sulíkov nápad

Odpojenie 42 zákonov

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - S filozofiou stanovovania výšky minimálnej mzdy na regionálnom princípe po ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi nesúhlasí ani Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) "Sme toho názoru, že prijatím princípu diferenciácie minimálnej mzdy nastanú ešte výraznejšie regionálne rozdiely a ešte väčšie vyľudňovanie už aj tak vyľudnených regiónov," uviedla SOPK v tlačovej správe.Dimenzia veľkosti krajiny a vzdialenosti medzi najvzdialenejšími regiónmi v porovnaní s inými krajinami je zanedbateľná, tvrdí komora. SOPK zároveň tvrdí, že minimálnu mzdu na Slovensku je potrebné na rok 2021 "zmraziť", aj vzhľadom na ekonomickú situáciu spôsobenú pandémiou Covid-19, ktorej dôsledky sa prejavia minimálne ešte aj v roku 2021."Súčasne je potrebné sa seriózne zaoberať odpojením 42 zákonov, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu a ich aplikácia negatívne ovplyvňuje narastajúce náklady zamestnávateľov a predstavujú väčšie bremeno pre podnikateľov ako samotná minimálna mzda," dodala SOPK.Ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) sa nepáči myšlienka ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), že by sa na Slovensku mohla zaviesť regionálne diferencovaná výška minimálnej mzdy."Nie je celkom fér, že za tú istú prácu by mal niekto v Rimavskej Sobote alebo Sobranciach dostávať menej ako v Trnave," povedal po stredajšom rokovaní vlády. Ak podľa neho chceme povedať ľudom z východného Slovenska, aby sa vysťahovali na západné Slovensko, tak by to nebolo fér.Logiku by podľa neho po dohode zamestnávateľov s odborármi dávalo to, keby sa na Slovensku zaviedla odlišná výška minimálnej mzdy podľa jednotlivých odvetví. "Už dnes máme v niektorých odvetviach nástupnú alebo minimálnu mzdu o čosi vyššiu," upozornil.Ministerstvo hospodárstva sa podľa Krajniaka snaží čo najviac napomáhať rozvoju podnikateľského prostredia. "Je v tomto zmysle trošku na strane podnikateľov, myslím to v dobrom, je to jeho úloha a zase ministerstvo práce a sociálnych vecí musí byť na strane zamestnancov," povedal.S ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom je dohodnutý na tom, že každý návrh ešte predtým, ako pôjde do legislatívneho procesu, spoločne prerokujú rezorty hospodárstva a práce a sociálnych vecí."Ministerstvo hospodárstva o tom bude rokovať so zamestnávateľskými zväzmi a my o tom budeme rokovať s odborovými združeniami a nakoniec sa stretneme na tripartite," dodal minister práce a sociálnych vecí.Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila z 520 eur na 580 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpol na 3,333 eura z vlaňajších 2,989 eura.Od začiatku budúceho roka majú najnižšie hrubé mesačné zárobky na Slovensku tvoriť najmenej 60 percent z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019, čo predstavuje 656 eur.Novelu zákona o minimálnej mzde, podľa ktorej minimálna mzda od roku 2021 predstavuje aspoň 60 % z priemernej hrubej mzdy spred dvoch rokov, v októbri minulého roka v parlamente presadili poslanci za Smer-SD.