28. mája 2026

Bezradný Montreal nestrelil ani gól. Caroline chýba jeden zápas na spečatenie postupu a Slafkovský bude mať po sezóne – VIDEO


Juraj Slafkovský bol počas zápasu číslo 4 preradený z prvého do druhého útoku Montrealu. Hokejisti Montrealu nezvládli ani druhý domáci zápas proti Caroline vo finále play-off Východnej konferencie ...



28.5.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský bol počas zápasu číslo 4 preradený z prvého do druhého útoku Montrealu.


Hokejisti Montrealu nezvládli ani druhý domáci zápas proti Caroline vo finále play-off Východnej konferencie NHL. Zverenci trénera Martina St. Louisa prehrali 0:4 (0:3, 0:0,0:1) a sú jednou nohou na konci sezóny.

Carolina vedie 3:1 na zápasy a postup do záverečnej finálovej série o Stanleyho pohár môže spečatiť už v piatok na domácom ľade v Raleighu.

Bez strely na bránku


Hokejisti Hurricanes vybavili štvrtý duel série za necelé tri minúty prvej tretiny, keď od 15. min v rozpätí 2:47 min skórovali Sebastian Aho, Jordan Staal a Logan Stankoven.

Celkovo v zápase pustili hostia domácich hráčov iba k 18 strelám na ich bránku, pričom Juraj Slafkovský za celý zápas nevystrelil ani raz. Dánsky brankár Frederik Andersen si pripísal tretie čisté konto v aktuálnom play-off.

Ešte jeden krok


"Sme úspešní s našou hrou a to je vzrušujúce. Samozrejme, musíme sa krotiť, lebo stále máme pred sebou nejakú prácu. Posledný krok zvyčajne býva najťažší, podľa toho k tomu aj pristúpime," povedal obranca Caroliny Shayne Gostisbehere podľa webu NHL.

"Odohrali sme to výborne a je to dobrý pocit. Stále však máme pred sebou nedokončenú robotu," pridal sa útočník Nikolaj Ehlers.

Množstvo striel


Brankár Montrealu Jakub Dobeš čelil až 42 strelám na neho, trikrát kapituloval. Štvrtý gól dosiahol Andrej Svečnikov do prázdnej bránky.

"Nebol to náš najlepší zápas. V úvode zápasu sme nezakončili sľubné príležitosti a keď strelili góly, už nebolo jednoduché sa cez nich dostať späť do zápasu," skonštatoval Martin St. Louis.



Slafkovský bol počas zápasu preradený do druhého útoku k Jakeovi Evansovi a Ivanovi Demidovovi. Do prvého útoku sa posunul Alex Newhook, ale ani on nepriniesol oživenie do hry Nicka Suzukiho s Coleom Caufieldom. Slovenský krídelník odohral 17:18 min a do štatistík si zapísal tri zablokované strely a dva bodyčeky.


Zdroj: SITA.sk - Bezradný Montreal nestrelil ani gól. Caroline chýba jeden zápas na spečatenie postupu a Slafkovský bude mať po sezóne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

