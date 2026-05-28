28. mája 2026

Bojnice zdolali Prešov v sedmičkovom rozstrele. Hádzanárske finále bude ešte zaujímavé


Hádzanári Tatrana Prešov utrpeli prvú prehru v aktuálnom súťažnom ročníku extraligy. Bojnice to dokázali! Na domácej palubovke v Prievidzi uštedrili dosiaľ suverénnemu Prešovu prvú prehru v tomto ...



bojnice 676x451 28.5.2026 (SITA.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov utrpeli prvú prehru v aktuálnom súťažnom ročníku extraligy.

Bojnice to dokázali! Na domácej palubovke v Prievidzi uštedrili dosiaľ suverénnemu Prešovu prvú prehru v tomto súťažnom ročníku najvyššej súťaže hádzanárov.

Druhý zápas finále play-off vyhral HK Bojnice nad Tatranom Prešovov 4:2 po veľkej dráme až po sedmičkovom rozstrele, keďže v riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 33:33 (18:17).
 

Pokračovanie v Prešove


Stav finálovej série je vyrovnaný 1:1. Tretí duel sa uskutoční v prešovskej Tatran handball aréne v sobotu 30. mája od 19.00 h. Hrá sa na tri víťazstvá.

Pred návštevou 1623 divákov sa hral dramatický zápas. V druhom polčase sa Prešov dvakrát dostal do vedenia o štyri góly, lenže záver patril domácim. Tí duel otočili a päť minút pred koncom už viedli o dva góly 31:29 a neskôr aj 32:30 a 33:31.

Prešovčania však Bogdaničom a Antlom vyrovnali na 33:33 a išlo sa do sedmičkového rozstrelu. V ňom si Bojničania udržali pevnejšie nervy, premenili všetky štyri svoje pokusy, kým obhajcovia titulu iba dva, a to znamená, že finále sa ešte vráti do Prievidze. Na strane víťazov zaznamenal 10 gólov Tomáš Bogár, najlepším strelcom Tatrana bol 7-gólový Igor Karlov.

Lepšie to nemohlo byť


"Nedá sa to opísať, toto je opäť jeden skvelý úspech celého kolektívu. Prvý polčas sme nemali veľa úspešných zákrokov, zle sme pristupovali k spojkám, ktoré strieľali góly z 8 metrov. Zahodili sme veľa čistých šancí – Matúš Mitošinka podal fantastický výkon. Keď to chcete otočiť, potrebujete zlepšiť obranu a to sa nám podarilo pridali sa naši brankári a zlepšili sme aj útok. Myslím si, že pre divákov to lepšie už ani nemohlo byť," zhodnotil Tomáš Mažár, tréner HK Bojnice, na slovakhandball.sk.

 

Viedli 50 minút...


"Samozrejme gratulácia Bojniciam. Hrali dnes výborne a mali aj kus šťastia k tomu výborné publikum. My sme nepremenili niekoľko čistých šancí, spravili sme chyby a v tej rozhodujúcej fáze zápasu nefungovala ani obrana – dostali sme góly sprava, zľava, zhora, zdola. 50 minút sme viedli, ale vlastnými chybami sme tento zápas nezvládli. Musíme zdvihnúť hlavy a ísť ďalej," skonštatoval Radoslav Antl, tréner Prešova


Zdroj: SITA.sk - Bojnice zdolali Prešov v sedmičkovom rozstrele. Hádzanárske finále bude ešte zaujímavé © SITA Všetky práva vyhradené.


