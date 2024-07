Bianka Sidová vybojovala striebro na MS v rýchlostnej kanoistike. K zlatu jej chýbali len desatiny sekundy (video+foto)

K triumfu jej chýbala len špička lode

Tréner je s výsledkom spokojný

20.7.2024 (SITA.sk) - Najlepšia slovenská kajakárka na hladkej vode Bianka Sidová je čerstvá vicemajsterka sveta v K1 na 1000 metrov. Na MS juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v bulharskom Plovdive finišovala v kategórii U23 na 2. mieste.V rozhodujúcej jazde delili 20-ročnú Slovenku od zlatej medaily, ktorú získala Arina Tanatmiševová s z Uzbekistanu, len necelé dve desatiny sekundy. Víťazka dosiahla čas 4:01,161 min a strieborná pretekárka 4:01,301."Iba kúsoček, doslova len špička lode, mi chýbali k triumfu, čo ma mrzí. Ale na druhej strane, či predovšetkým, sa veľmi teším, že som vybojovala striebro. Konečne viem, kam patrím na svete medzi ,dvadsaťtrojkárkami’. Vydala som na trati zo seba všetko, bolo to moje maximum,“ povedala Bianka Sidová pre denník Šport.S malým zveličením možno konštatovať, že mladá Slovenka sa stala aj neoficiálnou majsterkou Európy, keďže tentoraz ju nik zo starého kontinentu nepredstihol. Šampiónka z júnových ME U23 na bratislavskom Zemníku Talianka Giorgia Lacalamitová skončila v Plovdive na 4. mieste."Aj ja som šťastný, ako Bianka zvládla toto finále. Jej úspech mohol byť ešte väčší, ozaj máličko jej chýbalo k zlatu. Rozhodujúcu jazdu zvládla výborne aj takticky,“ komentoval výkon Sidovej jej šamorínsky tréner Eugen Honti.Sidová bola v K1 na 1000 metrov v roku 2022 juniorská majsterka sveta v maďarskom Szegede. V Plovdive sa ešte predstaví v sobotnom finále K2 na 500 metrov spoločne s Rékou Bugárovou. Štvorica slovenských kajakárok Dagmar Čulenová, Katarína Pecsuková, Sofia Bergendiová a Hana Zemánková, ktorá v K4 na 500 m vybojovala v kategórii U23 na Zemníku európske striebro, včera skončila v Plovdive tesne za stupňom víťazov na 4. mieste.