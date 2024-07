Moratu a Rodriho čaká disciplínárne konanie UEFA. Kričali, že Gibraltár je Španielsko

20.7.2024 (SITA.sk) - Európska futbalová únia UEFA ) začala disciplinárne konanie voči kapitánovi Španielska Álvarovi Moratovi a najlepšiemu hráčovi šampionátu v Nemecku Rodrimu za to, že na oslave titulu majstra Európy spievali o nároku na suverenitu Gibraltáru.UEFA vymenovala disciplinárneho inšpektora, aby vyhodnotil potenciálne porušenie jej pravidiel týmito dvoma hráčmi. Gibraltárska futbalová federácia v tejto súvislosti podala formálnu sťažnosť UEFA.Keď tisícky ľudí na pondelkovej oslave v Madride spievali "Gibraltár je Španielska", Morata a Rodri boli takpovediac v prvej línii. Gibraltár na južnom cípe Španielska je už viac ako 300 rokov britským zámorským územím. UEFA neuviedla časový plán pre možný prípad, ktorý by mohol spôsobiť, že hráči budú v septembri vylúčení zo zápasov Ligy národov.Španieli zdolali vo finále ME 2024 Angličanov 2:1 a získali štvrtý titul európskych šampiónov. Morata v piatok dokončil prestup z Atlética Madrid do AC Miláno . Rodri hrá za Manchester City Jedna sankcia týkajúca sa neprístojného správania hráča sa zrodil už priamo počas európskeho šampionátu v Nemecku. Albánsky futbalista Mirlind Daku dostal zákaz štartu vo dvoch zápasoch za to, že spolu s fanúšikmi Albánska skandoval nacionalistické heslá proti Srbom a Severným Macedóncom.