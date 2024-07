Nemecká výprava na OH 2024 v Paríži obsahuje 427 športovcov, 55 z nich už má doma medailu z olympijských hier

Premiéru zažije 255 nemeckých športovcov

Najmladšia členka má 16 rokov

20.7.2024 (SITA.sk) - Nemecká výprava na OH 2024 v Paríži obsahuje mená 427 športovcov a bude jedna z najpočetnejších. Nemecko bude pod piatimi olympijskými kruhmi pri Seine reprezentovať 216 mužov a 211 žien, 44 športovcov bude čakať na svoju šancu z pozície náhradníkov.Nemci budú zastúpení v deviatich kolektívnych športoch, čo je najvyššie číslo tohto druhu v histórii. Pred tromi rokmi v Tokiu bolo v nemeckej výprave ešte o 7 športovcov viac.Olympijskú premiéru v Paríži zažije 255 nemeckých športovcov, medailu z najvyššieho športového fóra už získalo 55 členov aktuálnej nominácie. Na OH 2020 v Tokiu obsadilo Nemecko s bilanciou 10 zlatých - 11 strieborných - 16 bronzových medailí v medailovom hodnotení krajín 9. miesto. Už na siedme olympijské hry pôjdu 54-ročná jazdkyňa na koni Isabell Werthová a 43-ročný stolný tenista Timo Boll.Werthová je držiteľka siedmich zlatých a piatich strieborných olympijských medailí, Bollova bilancia spod piatich kruhov obsahuje dve striebra a dva bronzy. Najmladšou členkou nemeckej výpravy bude 16-ročná gymnastka Helen Kevricová a jej o tri roky starší kolega Timo Eder."Táto nemecká výprava má čo ponúknuť z hľadiska rôznorodosti aj kvality. Ženy, muži, mladí aj starí, ľudia s migračným pozadím aj bez neho, osamelí bojovníci, tímoví hráči, nováčikovia aj skúsení olympionici.Toto zloženie je presne to, čo dobrý tím potrebuje," uviedol šéf nemeckej olympijskej misie Olaf Tabor, cituje ho denník Bild na svojom webe.