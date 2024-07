Vingegaard priznal prehru v súboji s Pogačarom, aj miesto na pódiu Tour de France však berie ako víťazstvo

Kratšia príprava

Náraz do betónovej priekopy

Plán bol jednoznačný

Ustúpili lepšiemu

20.7.2024 (SITA.sk) - Dominantné postavenie Tadeja Pogačara na čele celkovej klasifikácie pred záverečným víkendom 111. ročníka Tour de France a suverenita 25-ročného Slovinca v horských dojazdoch etáp prinútili jeho hlavného rivala Jonasa Vingegaarda vopred kapitulovať.Dve etapy pred koncom Dán Vingegaard zaostáva za Pogačarom o vyše 5 minút a to už na 99% bude slovinskému jazdcovi tímu UAE Emirates bude stačiť na celkový triumf."Dva a pol týždňa som bojoval o žltý dres, ale teraz je už po všetkom. Je to normálne, že nezvíťazím, keďže som mal vinou aprílového zranenia kratšiu prípravu. Už pred pretekmi som vravel, že by bolo šialené útočiť na celkový triumf s veľkým tréningovým mankom," povedal Vingegaard, cituje ho web Cycling Weekly.Dvojnásobný šampión Tour de France je zmierený s tým, že na francúzskych cestách nedovŕši víťazný hetrik.Z veľkej miery mal na to dopad jeho ťažký pád v úvode apríla na pretekoch Okolo Baskicka. Približne mesiac bol bez tréningov, na bicykel vysadol v prvej polovici mája.Dvadsaťsedemročný Dán vtedy narazil do betónovej priekopy a zostal nehybne ležať. Lekári ho odniesli na nosidlách do sanitky, pričom na tvári mal nasadenú kyslíkovú masku.Utrpel zlomeniny kľúčnej kosti a viacerých rebier, mal tiež poškodené pľúca."Ak by ste mi pred Tour povedali, že skončím na pódiu, bol by som veľmi šťastný. Som druhý a pokúsim sa to udržať. O takom čomsi som mohol pred pretekmi iba snívať," dodal Vingegaard.Jeho zamestnávateľ Visma-Lease a Bike mal pred piatkovou 19. etapou v Alpách jednoznačný plán útočiť na etapové víťazstvo aj zníženie časového manka na Pogačara.Americko-holandská dvojica Matteo Jorgenson - Wilco Kelderman sa naozaj ocitla v úniku, Jorgenson dokonca reálne útočil na etapový triumf, ale napokon mu ho Pogačar "vyfúkol" mohutným nástupom v cieľovom kopci.A Vingegaard ani zďaleka nemal nohy na to, aby zachytil ofenzívu svojho slovinského rivala 9 km pred koncom etapy."Nemal som svoj deň, preto som musel v polovici etapy zmeniť svoje nastavenie a chcel som, aby Matteo zaútočil na víťazstvo. Nanešťastie, nepodarilo sa mu to, aj keď odviedol úžasnú robotu," dodal Vingegaard.

"Mali sme plán poslať Mattea a Wilca dopredu. Spočiatku to malo pôsobiť ako možný odrazový mostík pre Jonasa. Samozrejme, záležalo na tom, ako sa Jonas bude cítiť. Keďže vedúca skupina získala pekný náskok, mohli sme mať šancu aj na etapové víťazstvo. Jonas nám dal počas etapy jasne najavo, že o etapové víťazstvo musíme bojovať s Matteom a Wilcom. Odviedli sme veľa tímovej práce, ale v intenzívnom boji sme napokon ustúpili lepšiemu. Aj to je cyklistika." skonštatoval športový riaditeľ tímu Visma-Lease a Bike Grischa Niermann na klubovom webe.

Časovka na záver

Tour de France sa tento rok nekončí tradične pod Víťazným oblúkom v Paríži, ale na francúzskej Riviére.Na samý záver organizátori naplánovali individuálnu časovku z Monaca do Nice (33,7 km), ktorá by už nemala otriasť suverénnym postavením Pogačara na čele pretekov.Zmena cieľového miesta sa udiala v súvislosti s finalizáciou príprav Paríža na Hry XXXIII. olympiády, ktoré sa pri Seine začnú už 26. júla.