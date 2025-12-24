|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adam a Eva
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. decembra 2025
Biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena našli mŕtveho, jeho kariéru v minulosti pribrzdili problémy so srdcom
Dvadsaťsedemročného nórskeho biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena našli mŕtveho v jeho hotelovej izbe v Lavaze v Taliansku. V utorok to uviedla Nórska biatlonová asociácia. Úmrtie potvrdili talianske úrady, ...
Zdieľať
24.12.2025 (SITA.sk) - Dvadsaťsedemročného nórskeho biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena našli mŕtveho v jeho hotelovej izbe v Lavaze v Taliansku. V utorok to uviedla Nórska biatlonová asociácia. Úmrtie potvrdili talianske úrady, príčina smrti však zatiaľ nie je známa.
„Naše myšlienky sú predovšetkým s rodinou Siverta a všetkými, ktorí sú mu blízki, či už v Nórsku alebo v zahraničí. Spolupracujeme s talianskymi úradmi na mieste,“ uviedla v stanovisku dočasná generálna tajomníčka Nórskej biatlonovej asociácie Emilie Nordskarová. Asociácia tiež oznámila, že krízové tímy budú poskytovať podporu jeho kolegom a rodine.
Bakken vyhral svoje prvé preteky Svetového pohára v roku 2022 v Holmenkollene, keď ovládol preteky s hromadným štartom na 15 kilometrov. Po úspešnej sezóne 2021/2022 však jeho kariéru pribrzdili problémy so srdcom.
Nórska verejnoprávna televízia NRK informovala, že Bakken sa už predtým otvorene vyjadril o problémoch so srdcom po tretej dávke vakcíny proti COVID-19 v roku 2022.
Po dlhom návrate sa však v ostatných týždňoch zúčastnil na pretekoch Svetového pohára a v celkovom hodnotení tejto sezóny bol na 13. mieste. Cez víkend bol súčasťou pretekov Svetového pohára vo francúzskom stredisku Le Grand Bornand a do Talianska pricestoval na sústredenie.
Jeho kolega z nórskeho tímu Sturla Holm Laegreid na Instagrame vyjadril Bakkenovi obrovskú úctu: „Bol si jeden z najsilnejších. Mal si schopnosť vyhrabať sa z tých najhorších situácií. Kde by ostatní vzdali, ty si pokračoval. Sivert, bol si vzorom, inšpiráciou s odhodlaním, o čom mnohí môžu len snívať.“
Zdroj: SITA.sk - Biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena našli mŕtveho, jeho kariéru v minulosti pribrzdili problémy so srdcom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvé preteky Svetového pohára vyhral v roku 2022
„Naše myšlienky sú predovšetkým s rodinou Siverta a všetkými, ktorí sú mu blízki, či už v Nórsku alebo v zahraničí. Spolupracujeme s talianskymi úradmi na mieste,“ uviedla v stanovisku dočasná generálna tajomníčka Nórskej biatlonovej asociácie Emilie Nordskarová. Asociácia tiež oznámila, že krízové tímy budú poskytovať podporu jeho kolegom a rodine.
Problémy so srdcom po vakcíne proti COVID-19
Bakken vyhral svoje prvé preteky Svetového pohára v roku 2022 v Holmenkollene, keď ovládol preteky s hromadným štartom na 15 kilometrov. Po úspešnej sezóne 2021/2022 však jeho kariéru pribrzdili problémy so srdcom.
Nórska verejnoprávna televízia NRK informovala, že Bakken sa už predtým otvorene vyjadril o problémoch so srdcom po tretej dávke vakcíny proti COVID-19 v roku 2022.
Po dlhom návrate sa však v ostatných týždňoch zúčastnil na pretekoch Svetového pohára a v celkovom hodnotení tejto sezóny bol na 13. mieste. Cez víkend bol súčasťou pretekov Svetového pohára vo francúzskom stredisku Le Grand Bornand a do Talianska pricestoval na sústredenie.
Jeho kolega z nórskeho tímu Sturla Holm Laegreid na Instagrame vyjadril Bakkenovi obrovskú úctu: „Bol si jeden z najsilnejších. Mal si schopnosť vyhrabať sa z tých najhorších situácií. Kde by ostatní vzdali, ty si pokračoval. Sivert, bol si vzorom, inšpiráciou s odhodlaním, o čom mnohí môžu len snívať.“
Zdroj: SITA.sk - Biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena našli mŕtveho, jeho kariéru v minulosti pribrzdili problémy so srdcom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na olympiáde v Miláne sa predstaví aj hviezdna Vonnová, v minulosti už v Cortine triumfovala 12-krát
Na olympiáde v Miláne sa predstaví aj hviezdna Vonnová, v minulosti už v Cortine triumfovala 12-krát
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský dvakrát asistoval, Montreal prehral v Pittsburghu
NHL: Slafkovský dvakrát asistoval, Montreal prehral v Pittsburghu